قنوات الكأس: ودية منتظرة بين مصر والأردن في عمان.. وموعد المباراة

يجري الاتحادين المصري والأردني لكرة القدم مفاوضات أولية بشان إقامة مباراة ودية.

وأوضحت قنوات "الكأس" القطرية أن هناك مفاوضات أولية بين الاتحاد المصري والأردني لإقامة مباراة ودية تجمع منتخبي البلدين يوم 14 نوفمبر على ستاد عمان الدولي.

وكان المنتخب البلجيكي قد أعلن مواجهة منتخب مصر يوم 18 نوفمبر المقبل في الكويت استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "مواجهة بلجيكا ستقام يوم 18 نوفمبر المقبل وليس 15 من نفس الشهر كما أرادنا من قبل".

وأوضح "روي فيتوريا أراد إقامة المباراة يوم 15 نوفمبر، وبالتالي سيغير البرنامج الذي وضعه، لأنه أراد إقامة مباراة مع منتخب آخر يوم 18 نوفمبر".

وأكمل "بالتالي المباراة الودية الأخرى ستكون قبل لقاء بلجيكا".

وتابع "لم تتحدد بعد هوية المنتخب الذي سيواجه مصر في الودية الثانية بشهر نوفمبر".

ويستعد منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا في الوقت الحالي لمواجهة منتخبي النيجر وليبريا وديا.

وتقام مباراة مصر والنيجر يوم الجمعة في استاد الإسكندرية.

وستكون تلك المباراة هي التجربة الأولى لفيتوريا مع منتخب مصر بعد توليه المسؤولية خلفا لمواطنه كارلوس كيروش.

فيما سيواجه منتخب مصر منافسه ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري ذلك استغلالا لفترة التوقف الدولي.