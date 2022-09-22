قنوات الكأس: ودية منتظرة بين مصر والأردن في عمان.. وموعد المباراة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 11:37

كتب : محمود حمدي

منتخب مصر

يجري الاتحادين المصري والأردني لكرة القدم مفاوضات أولية بشان إقامة مباراة ودية.

وأوضحت قنوات "الكأس" القطرية أن هناك مفاوضات أولية بين الاتحاد المصري والأردني لإقامة مباراة ودية تجمع منتخبي البلدين يوم 14 نوفمبر على ستاد عمان الدولي.

وكان المنتخب البلجيكي قد أعلن مواجهة منتخب مصر يوم 18 نوفمبر المقبل في الكويت استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022.

أخبار متعلقة
"سنقترض من البنك".. غضب بعد مساواة غرامات دوري السيدات بالرجال في إسبانيا مودي ناصر: إنبي طالب بضمي منذ نهاية الموسم.. والزمالك فاوضني إسلام صلاح: رحلت عن المصري بطريقة لم تعجبني.. وحبي للنادي لم يهتز بعد حرمانه من كأس العالم.. خليلوزيتش: أفكر في إنهاء مسيرتي

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "مواجهة بلجيكا ستقام يوم 18 نوفمبر المقبل وليس 15 من نفس الشهر كما أرادنا من قبل".

وأوضح "روي فيتوريا أراد إقامة المباراة يوم 15 نوفمبر، وبالتالي سيغير البرنامج الذي وضعه، لأنه أراد إقامة مباراة مع منتخب آخر يوم 18 نوفمبر".

وأكمل "بالتالي المباراة الودية الأخرى ستكون قبل لقاء بلجيكا".

وتابع "لم تتحدد بعد هوية المنتخب الذي سيواجه مصر في الودية الثانية بشهر نوفمبر".

ويستعد منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا في الوقت الحالي لمواجهة منتخبي النيجر وليبريا وديا.

وتقام مباراة مصر والنيجر يوم الجمعة في استاد الإسكندرية.

وستكون تلك المباراة هي التجربة الأولى لفيتوريا مع منتخب مصر بعد توليه المسؤولية خلفا لمواطنه كارلوس كيروش.

فيما سيواجه منتخب مصر منافسه ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري ذلك استغلالا لفترة التوقف الدولي.

منتخب مصر روي فيتوريا
نرشح لكم
الخامس عشر.. أسوان يضم عماد فتحي مران الأهلي - عودة سافيو إلى التدريبات الجماعية.. وجلسة تأهيلية لـ فخري خالد قمر: هدفي المربع الذهبي مع طلائع الجيش.. وتوقعت عدم الانضمام إلى المنتخب مودي ناصر: إنبي طالب بضمي منذ نهاية الموسم.. والزمالك فاوضني إسلام صلاح: رحلت عن المصري بطريقة لم تعجبني.. وحبي للنادي لم يهتز طلعت يوسف: كنت قريبا من ناد قاهري في الممتاز.. وأسباب رفضي للتدريب في الدرجة الثانية كاراكاس: رحيل سامسون خسارة لكرة القدم في فنزويلا.. وكان قريبا من منتخبنا قبل بنين الكومي: هذه خطوتنا الجديدة.. وجمهور الإسماعيلي لم يقف معنا
أخر الأخبار
تقرير: يوفنتوس يدرس إقالة أليجري.. واتصالات مع كونتي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الاتحاد الفرنسي يحرم لاعبه من المنتخب بعد انضمامه للدوري الروسي 17 دقيقة | كرة سلة
الخامس عشر.. أسوان يضم عماد فتحي 27 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - عودة سافيو إلى التدريبات الجماعية.. وجلسة تأهيلية لـ فخري 37 دقيقة | الكرة المصرية
نوبل يعود لـ وست هام كمدير رياضي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خالد قمر: هدفي المربع الذهبي مع طلائع الجيش.. وتوقعت عدم الانضمام إلى المنتخب 50 دقيقة | الكرة المصرية
قنوات الكأس: ودية منتظرة بين مصر والأردن في عمان.. وموعد المباراة ساعة | الكرة المصرية
"سنقترض من البنك".. غضب بعد مساواة غرامات دوري السيدات بالرجال في إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي