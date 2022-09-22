الحكم على دافيد سيلفا بسبب ضرب شابة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

دافيد سيلفا - ريال سوسيداد

أدين دافيد سيلفا لاعب ريال سوسيداد بضرب شابة خلال "كرنفال ماسبالوماس" في جزر الكناري.

ديفيد سيلفا

النادي : ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

وأقيم ذلك المهرجان خلال الفترة من 9 إلى 19 يونيو الماضي.

وكشفت إذاعة إل لارجويرو الإسبانية عن صدور حكم قضائي بإدانة دافيد سيلفا بسبب ضرب شابة خلال المهرجان.

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وتعرض لاعب مانشستر سيتي السابق لحكم بتغريمه مالية قدرها 1080 يورو.

وانتقل دافيد سيلفا إلى ريال سوسيداد في صيف 2020 بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي.

وقضى سيلفا مع فريقه الإنجليزي عشر سنوات بعد انضمامه من فالنسيا في صيف 2010.

حصد خلال تلك الفترة 14 لقبا متنوعا مع مانشستر سيتي.

واستطاع سيلفا قيادة ريال سوسيداد للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا والتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وأعلن نادي ريال سوسيداد تمديد تعاقد ديفيد سيلفا لموسم آخر، ينتهي في 2023.

سيلفا (36 عاما) بدأ مسيرته مع فالنسيا بين 2004 وحتى 2010، توج خلالها بلقب كأس ملك إسبانيا.

مع منتخب إسبانيا خاض 125 مباراة وكان جزءا من الفريق الذي حقق لقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

ريال سوسيداد ديفيد سيلفا
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