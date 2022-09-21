فان جال يكشف سبب استبعاد تيم كرول من كأس العالم 2022

أعلن لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا استبعاد الحارس تيم كرول من كأس العالم 2022 بسبب عدم تواجده في تدريبات ركلات الترجيح.

ولم ينضم تيم كرول حارس نورويتش سيتي الإنجليزي لقائمة الطواحين في التوقف الدولي الجاري، لكنه اُستدعى لخوض حصة تدريبية على ركلات الترجيح للحراس غير المختارين في قائمة المنتخب، ولم ينضم.

وقال فان جال في المؤتمر الصحفي: "لم أقرر أي شيء بعد بسبب عدم وصول التقارير لي، بعد ذلك سنحدد ماذا سنفعل وما يتناسب مع خططنا".

وأضاف "كرول أخبرني بأنه سينجح في الاختبار، أستطيع تخيل ذلك، لكن أنا آسف لأنني أعلم أرقام الحراس أيضا".

وأوضح "بالنسبة لهذا القرار، النتيجة أنه لن يتواجد معنا في كأس العالم".

❌🧤 Tim Krul heeft afgezegd voor de penaltytesten, dus neemt Louis van Gaal hem niet mee naar het WK. "Dat is de consequentie van zijn beslissing" pic.twitter.com/yptEzGVdXf — ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2022

وأردف "أقول دائما أنه يمكننا التدريب على ركلات الترجيح، ولا يمكنك التدرب على اللحظة أو الضغط، لكن بإمكانك تتدرب على الأمر ما يعطيك الثقة وتسدد بشكل أفضل".

وأتم "ستعلم كيف سيحاول الحارس تشتيتك عن تركيزك، يمكننا الآن إثبات هذه الأشياء علميا".

وتألق تيم كرول في كأس العالم 2014 بركلات الترجيح ضد كوستاريكا بعدما شارك كبديل من أجل التأهل لنصف نهائي المونديال.

وخاض كرول 15 مباراة بقميص منتخب هولندا، ومباراة كوستاريكا هي الوحيدة له في البطولات الدولية الكبرى.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة بولندا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.