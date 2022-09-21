مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. وعودة شيكابالا للتدريبات الجماعية

واصل الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي بهدفين دون رد.

وعقد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لـ15 دقيقة تخللها بعض التعليمات الفنية.

ذلك قبل أن يعقد المدرب البرتغالي جلسة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق ومنحه بعض التعليمات الفنية بشكل منفرد.

وانتظم الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" في المران الجماعي بعد تغيبهم عنه أمس الثلاثاء لخوض تدريبات تأجيلية.

كما انتظم في المران الجماعي كل من سيف جعفر وحسام عبد المجيد بعد خوضها لبرنامج تأهيلي أمس الثلاثاء.

وأجرى فيريرا تقسيمة مصغرة للاعبين ركز فيها على اللعب من لمسة واحدة والتمرير السريع في المساحات الصغيرة.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لمحمد عبد الشافي ونيمار عقب نهاية الجزء الأول من التقسيمة.

ويقام لقاء الزمالك وإيليكت في الإياب الأحد المقبل.