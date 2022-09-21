تاتا مارتينيو يعلن غياب كارلوس فيلا وتيشتشاريتو عن كأس العالم 2022

كشف جيراردو مارتينيو المدير الفني لـ منتخب المكسيك غياب الثنائي كارلوس فيلا وخافيير هيرنانديز "تيشتشاريتو" عن نهائيات كأس العالم 2022.

المدير الفني الأرجنتيني أوضح خلال مؤتمر صحفي الأسباب قبل مواجهتي بيرو وكولومبيا وديا.

وقال مارتينيو: "بالنسبة إلى كارلوس فيلا، أخبرني منذ 3 سنوات أنه لا يفضل استدعاءه لقائمة المنتخب والأمر لم يتغير".

وأضاف "أما خافيير هيرنانديز، فأنني أفضل في مركزه مهاجمين أخرين".

وأعلن كارلوس فيلا جناح لوس أنجلوس الأمريكي اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب المكسيك، في فبراير الماضي. (طالع التفاصيل)

كارلوس فيلا البالغ 32 عاما خاض 72 مباراة بقميص المنتخب المُلقب بـ "التري" بدءا من 2007 وسجل خلالها 19 هدفا منها هدف في شباك كوريا الجنوبية في كأس العالم 2018.

ومنذ نهاية مشواره المكسيك في كأس العالم 2018 ضد البرازيل في ثمن النهائي لم يخض فيلا أي مباراة رسمية بقميص التري.

وبالنسبة لـ تشيتشاريتو فأن مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي والهداف التاريخي لمنتخب بلاده لم يخض أي مباراة سواء ودية أو رسمية منذ أغسطس 2019 عندما سجل وديا في شباك منتخب أمريكا.

في الدوري الأمريكي الموسم الحالي سجل تشيتشاريتو 15 هدفا بينما سجل فيلا 11 هدفا وصنع 11.

وتضم كتيبة منتخب المكسيك هجوميا كل من: راؤول خيمينيز وإرفينج لوزانو وهنري مارتن وأليكسيس فيجا وروجيليو فونيس موري وسانتياجو خيمينيز.

ويتواجد منتخب المكسيك في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 رفقة بولندا والأرجنتين والسعودية.