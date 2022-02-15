كارلوس فيلا يعتزل اللعب دوليا مع المكسيك

أعلن كارلوس فيلا جناح لوس أنجلوس الأمريكي اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب المكسيك.

كارلوس فيلا النادي : لوس أنجلوس المكسيك

وقال فيلا في حواره مع شبكة "ESPN": "أغلقت الباب أمام المنتخب المكسيكي، اعتقد أنه الوقت المناسب لإعطاء الفرصة للاعبين الشباب مثل إرفينج لوزانو وخيسوس كورونا ودييجو لاينز".

وأضاف "هم يتطورون، لأنهم لاعبين شباب ولابد من أن يشاركوا، حظيت بفرصتي والآن تلك فرصتهم للمحاولة حيث لم أفعل".

كارلوس فيلا البالغ 32 عاما خاض 72 مباراة بقميص المنتخب المُلقب بـ "التري" بدءا من 2007 وسجل خلالها 19 هدفا منها هدف في شباك كوريا الجنوبية في كأس العالم 2018.

ومنذ نهاية مشواره المكسيك في كأس العالم 2018 ضد البرازيل في ثمن النهائي لم يخض فيلا أي مباراة رسمية بقميص التري.

وحصد فيلا لقب كأس العالم تحت 17 عاما مع منتخب المكسيك، ولقبي الكأس الذهبية في 2009 و2015.

قائد المكسيك بدأ مسيرته مع أرسنال الإنجليزي ولعب لأندية سيلتا فيجو وأوساسونا ووست بروميتش على سبيل الإعارة، ثم انتقل إلى ريال سوسيداد في 2012 مقابل 14 مليون يورو.

وعقب 6 سنوات مع الفريق الباسكي انتقل إلى صفوف لوس أنجلوس الأمريكي في 2018 في أول مواسمه بالدوري الأمريكي ليصبح أحد نجوم الفريق ودوري المحترفين لكرة القدم.

فيلا حصد جائزة أفضل هداف في الدوري الأمريكي موسم 2019 بتسجيل 32 هدفا وأفضل لاعب كما فاز مع الفريق بلقب درع المشجعين كأكثر نادٍ حصدا للنقاط في نفس الموسم.

ويحتل منتخب المكسيك المركز الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بقارة أمريكا الشمالية قبل 3 جولات على النهاية، إذ يتأهل أول 3 منتخبات مباشرة للمونديال، فيما يخوض رابع الترتيب الملحق العالمي في يونيو المقبل.