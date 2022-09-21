تقرير: ماجواير يلوم دي خيا ومدربي يونايتد على سوء مستواه.. والدليل روبن دياز

يرى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن زملائه في الفريق وبالتحديد ديفيد دي خيا ومدربي الفريق هم السبب في اهتزاز مستواه مع الفريق.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد

ونشرت شبكة "إي إس بي إن" في فرعها البريطاني تقريرا تضمن تصريحات من مصدر مقرب من ماجواير برر فيه سوء مستواه مع يونايتد.

وقال المصدر بحسب التقرير: "ماجواير بحاجة للاعبين يتمتعون بالسرعة حوله وهذا لم يحظ به، لو تبادل ماجواير وروبن دياز مدافع مانشستر سيتي الأندية فسيتألق ماجواير ويعاني دياز في يونايتد".

وأضاف المصدر "ماجواير مستاء من قلة التواصل في الملعب مع دي خيا بالإضافة لتردده في الخروج من مرماه ما تسبب في سوء دفاع الفريق خلال الموسم الماضي".

وأتم المصدر "لم يحظ ماجواير بعام جيد لكنه لم يحصل على المساعدة من المقربين منه سواء اللاعبين أو المدربين، لذا من الطبيعي أن يعاني من هبوط في مستواه وثقته في نفسه".

وفقد ماجواير مركزه الأساسي في مانشستر يونايتد بعد ثاني جولات الدوري الإنجليزي لصالح ثنائية ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وهما اللذان لم يخسرا أي مباراة معا.

ومنذ ذلك الحين لم يشترك سوى مرة واحدة أساسيا ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي وخسرها يونايتد.