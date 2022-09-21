جريليش: لم أقدم قمة مستواي منذ انتقالى إلى سيتي.. كنت حرا أكثر مع أستون فيلا
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 20:56
كتب : FilGoal
اعترف جاك جريليش لاعب أستون فيلا أنه لم يقدم قمة مستواه منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من أستون فيلا.
جاك جريليش
النادي : مانشستر سيتي
وتحدث جريليش لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزي قائلا: "لم ألعب في قمة مستواي منذ انتقالي إلى سيتي".
واستدرك "لكنني أعتقد أنني أظهرت بعض اللمحات من إمكانياتي، الأمر مختلف كليا عن الطريقة التي كنت ألعب بها في أستون فيلا".
وأتم جريليش "في أستون فيلا كنت حرا أكثر".
وانضم جريليش إلى أستون فيلا في صيف عام 2021 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.
وسجل جريليش ثلاثة أهداف وصنع مثلهم في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.
وإجمالا سجل جريليش سبعة أهداف وصنع أربعة في 45 مباراة مع سيتي.
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