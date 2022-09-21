إريك جارسيا: ما يطلبه لويس إنريكي مني يشبه ما أفعله في برشلونة

أعرب إريك جارسيا لاعب برشلونة عن شعوره بعد استدعائه لقائمة منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي.

إريك جارسيا النادي : برشلونة إسبانيا

وظهر جارسيا ضمن قائمة الـ22 لاعبا المستدعاة لخوض مواجهتي البرتغال وسويسرا.

وقال جارسيا في تصريحات لـ موندو ديبورتيفو: "أشكر لويس إنريكي (مدرب إسبانيا) على الثقة التي أعطاها لي، إنه لم يتوقف عن الاتصال وأشعر بالامتننان".

وأضاف "الأشياء التي يطلبها مني تشبه إلى حد كبير ما أفعله في برشلونة، لا جديد لذلك أريد استغلال ذلك وإظهاره في أرض الملعب من أجل إثبات أنني على قدر مسؤولية تلك الثقة".

وأوضح على الاستحداث الجديد لـ إنريكي في معسكر إسبانيا واستخدام جهاز الاتصال اللاسلكي للتحدث مع اللاعبين "إنه يستخدم اللاسلكي لتحسين الأداء الفردي والجماعي وهذا شيئا أكثر فعالية وابتكار".

وأتم "آمل أن نصل إلى المرحلة النهائية، لدينا مباراتين معقدتين للغاية، لكن إذا فعلنا ما يطلبه المدرب منا، سنتأهل".

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره سويسرا في الـ24 من سبتمبر المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

فيما يقابل البرتغال في الـ27 من سبتمبر المقبل في اختتام بطولة دوري الأمم الأوروبية.