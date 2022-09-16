غياب راموس وفاتي وظهور وجهين جديدين.. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 12:17

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

أعلن لويس إنريكي قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي البرتغال وسويسرا في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويغيب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وأنسو فاتي مهاجم برشلونة وياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.

فيما يظهر نيكو ويليامز مهاجم أتليتك بلباو وبورخا إيجليسياس مهاجم ريال بيتيس.

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وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:

حراس المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - روبرت سانشيز.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا - دييجو يورينتي - هوجو جويامون - داني كارفخال - جوردي ألبا - جايا - إريك جارسيا - باو توريس.

خط الوسط: جافي - بيدري - كوكي - ماركوس يورينتي - كارلوس سولير - سيرجي بوسكيتس - رودري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ماركو أسينسيو - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا - فيران توريس - بورخا إيجليسياس - يرمي بينو.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره سويسرا في الـ24 من سبتمبر المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

فيما يقابل البرتغال في الـ27 من سبتمبر المقبل في اختتام بطولة دوري الأمم الأوروبية.

إسبانيا البرتغال سويسرا دوري الأمم الأوروبية
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