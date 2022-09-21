لو باريزيان: والدة مبابي تتورط في قضية الاعتداء على حمراوي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 13:33

كتب : FilGoal

فايزة العماري ومبابي

تورطت فايزة العامري والدة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي.

وانتشرت أنباء عن إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أميناتا ديالو لاعبة باريس سان جيرمان بسبب محاولة إصابة زميلتها في الفريق خيرة حمراوي.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن فايزة العماري والدة مبابي، متورطة في قضية الاعتداء بسبب ظهورها مع ديالو 3 مرات قبل الواقعة.

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وكشفت الصحيفة أنّ العامري كانت تستعد لاطلاق وثائقيا عن مسيرة ديالو، لكن بمجرد الإعلان عن علاقة اللاعبة بالاعتداء على حمراوي قامت الشركة (مملوكة لكيليان مبابي) بالتوقف عن صُنع الفيلم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ديالو شعرت بأنها لا يمكن المساس بها بسبب علاقتها مع فايزة العماري.

القصة بدأت عندما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية العام الماضي أن أميناتا حاولت إصابة زميلتها بجروح جسدية من أجل القضاء على المنافسة بينهما في الفريق.

وحدث الأمر عن طريق ثنائي ملثم سحب خيرة من سيارتها ولكمها وضربها على ساقيها.

الأمور باتت هادئة لفترة من الزمن، حتى فُتحت القضية من جديد بعدما ظهر بحث في جهاز الكومبيوتر الخاص بـ ديالو عن "كيفية كسر الركبة" منذ أيام، ليدين اللاعبة أكثر.

ويشغل ثنائي باريس سان جيرمان مركز خط الوسط.

الفرنسية أمانيتا (26 عاما) تلعب في باريس سان جيرمان من 2016.

بينما تقضي الحمراوي (31 عاما) ولايتها الثانية في نادي العاصمة الفرنسية عقب عودتها الصيف الماضي، إذ ارتدت قميص الفريق سابقا بين 2012 و2016.

باريس سان جيرمان فايزة العماري خيرة حمراوي
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