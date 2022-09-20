الصفقة الثالثة.. الزمالك يعلن ضم دونجا

أعلن الزمالك رسميا اليوم الثلاثاء ضم نبيل عماد "دونجا" قادما من صفوف بيراميدز.

ولم يعلن الزمالك تفاصيل مدة التعاقد مع دونجا أو قيمة الصفقة.

وأصبح دونجا ثالث صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية بعد زكريا الوردي وإبراهيما نداي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب عمر جابر ودونجا من الانضمام للزمالك من بيراميدز. (طالع التفاصيل)

دونجا صاحب الـ26 عاما لاعب الوسط المدافع انضم إلى الأسيوطي سبورت في 2016 ومن اللاعبين القلائل الذين استمروا مع تغيير ملكية النادي ومسماه إلى بيراميدز.

الزمالك يختار من يختاره؛ من قرر أن يلعب من أجل الشعار. 🏹 رحبوا معنا بلاعبنا الجديد نبيل عماد دونجا. 👋 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/qkjypplwX5 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 20, 2022

وخاض دونجا بقميص بيراميدز 171 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وتعرض لاعب وسط منتخب مصر للإصابة بقطع في غضروف الركبة الخارجي الأسبوع الماضي في مران المنتخب.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق تحويل أموال التعاقد مع دونجا إلى بيراميدز مع سفره إلى قطر لعلاجه من الإصابة التي لحقت به.