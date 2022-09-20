أسباس: لن أستسلم للظهور مع إسبانيا.. وبرشلونة يملك لاعبين أفضل من ريال مدريد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

إياجو أسباس - سيلتا فيجو

أعرب ياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو أنّ عدم استدعائه لقائمة إسبانيا في فترة التوقف الدولي يؤلمه.

وكان لويس إنريكي المدير الفني لـ إسبانيا أعلن قائمة الـ22 عاما لمواجهتي البرتغال وسويسرا، ويغيب أسباس عنها.

وقال أسباس لـ كادينا سير: هل يؤلمك عدم الذهاب مع إسبانيا؟ بالطبع يؤلمني، لكن أنا عنيد لا أستسلم حتى النهاية. إذا تواجدت في القائمة النهائية فسيكون بالطبع أفضل".

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وأضاف "إنهم يدفعوا لي مقابل اللعب في سيلتا لكن إنها جائزة حقيقية للعب للمنتخب الوطني وسأفعل كل شيء من أجل ذلك".

ويغيب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وأنسو فاتي مهاجم برشلونة وياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.

فيما يظهر نيكو ويليامز مهاجم أتليتك بلباو وبورخا إيجليسياس مهاجم ريال بيتيس.

وتطرق للحديث عن الدوري الإسباني، قائلا: برشلونة يملك الفريق الأفضل لكن ريال مدريد يملك الأشهر".

وواصل "أفضل توقيع قام به برشلونة هو روبرت ليفاندوفسكي والثاني هو جول كوندي".

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره سويسرا في الـ24 من سبتمبر المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

فيما يقابل البرتغال في الـ27 من سبتمبر المقبل في اختتام بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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