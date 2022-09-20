رامسي عن رحيله من أرسنال: لا أعرف لماذا اختفى عرض التجديد
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 22:17
كتب : FilGoal
لا يعرف آرون رامسي لاعب خط وسط نيس ومنتخب ويلز سبب عدم تجديد تعاقده من قبل ناديه السابق أرسنال.
آرون رامسي
النادي : نيس
وتحدث رامسي لصحيفة "تايمز" الإنجليزية قائلا: "وافقت على العقد الجديد المقدم لي وفجأة أصبح كل شيء هادئا لعدة أسابيع".
وواصل "كنت أقول لوكيلي لنوقع العقد، لكن بشكل مفاجئ لم يكن العقد الجديد متاحا".
وأتم رامسي "كان هناك العديد من التغييرات في ظل قدوم مدرب جديد لكنني لا أفهم ما حدث، ومازالت لا أعرف".
وانضم رامسي إلى أرسنال قادما من كارديف في عام 2007 وظل مع الفريق حتى عام 2019 حينما رحل مجانا إلى يوفنتوس.
وبعد ثلاث سنوات في يوفنتوس انضم إلى رينجرز الاسكتلندي معارا قبل الانتقال لنيس مجانا الصيف الحالي.
نرشح لكم
فان دايك يرد على تشتت لاعبي ليفربول بسبب كأس العالم رائعة سون أمام ليستر الأفضل في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي بينيتيز: لم أستطع اتخاذ بعض القرارات في إيفرتون بسبب تدريبي لـ ليفربول صلاح الثاني بين لاعبي ليفربول في السفر إلى أبعد مسافة خلال التوقف الدولي حارس مانشستر الجديد يكشف كيف استقبله رونالدو بعد انضمامه للفريق مالاسيا يكشف كيف أقنعه تين هاج بالانضمام لـ مانشستر يونايتد تقرير: دفعة معنوية كبيرة لمانشستر يونايتد قبل الدربي "تعطلت لوفاة الملكة".. ممثل دي زيربي يكشف لـ في الجول كواليس مفاوضات تدريب برايتون