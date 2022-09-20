رامسي عن رحيله من أرسنال: لا أعرف لماذا اختفى عرض التجديد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

رامسي - ويلز

لا يعرف آرون رامسي لاعب خط وسط نيس ومنتخب ويلز سبب عدم تجديد تعاقده من قبل ناديه السابق أرسنال.

آرون رامسي

النادي : نيس

وتحدث رامسي لصحيفة "تايمز" الإنجليزية قائلا: "وافقت على العقد الجديد المقدم لي وفجأة أصبح كل شيء هادئا لعدة أسابيع".

وواصل "كنت أقول لوكيلي لنوقع العقد، لكن بشكل مفاجئ لم يكن العقد الجديد متاحا".

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وأتم رامسي "كان هناك العديد من التغييرات في ظل قدوم مدرب جديد لكنني لا أفهم ما حدث، ومازالت لا أعرف".

وانضم رامسي إلى أرسنال قادما من كارديف في عام 2007 وظل مع الفريق حتى عام 2019 حينما رحل مجانا إلى يوفنتوس.

وبعد ثلاث سنوات في يوفنتوس انضم إلى رينجرز الاسكتلندي معارا قبل الانتقال لنيس مجانا الصيف الحالي.

رامسي نيس أرسنال
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