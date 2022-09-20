بسبب الإصابة.. نجل فاديجا يتأخر عن الظهور الأول مع السنغال

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

نواه فاديجا - السنغال - بريست الفرنسي

يبدو أن الظهور الأول لـ نواه فاديجا مع منتخب السنغال سيتأخر بعد تعرضه للإصابة مع ناديه بريست الفرنسي.

وأكد بريست عبر موقعه أن نواه فاديجا لن ينضم إلى السنغال في مباراتهما الدوليتين المقبلتين ضد بوليفيا وإيران.

ونشر بريست بيانا لتوضيح إصابة اللاعب:

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"نواه فاديجا تعرض لإصابة شديدة بارتجاج في المخ بعد التدخل مع لاعب آخر في المباراة. أنه يخضع لبعض الاختبارات الإضافية لكنه لن ينضم إلى المنتخب السنغالي".

وكان أليو سيسه مدرب منتخب السنغال استدعى نواه ضمن قائمة الـ22 لاعبا لخوض مباراتين ودتين في التوقف الدولي المقبل.

ويواجه السنغال وديا نظيره البوليفي السبت المقبل قبل أن يلتقي بإيران تحت قيادة كيروش (مدرب مصر السابق) الثلاثاء المقبل.

نواه هو نجل اللاعب السنغالي السابق كاليدو فاديجا انضم إلى بريست الصيف الحالي قادما من هيركليس ألميلو الهولندي.

وشارك صاحب الـ22 عاما مع بريست خلال الموسم الحالي في 3 مباريات فقط في الدوري الفرنسي بواقع 144 دقيقة فقط.

السنغال نواه فاديجا بريست الدوري الفرنسي
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