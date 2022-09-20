فان دايك يرد على تشتت لاعبي ليفربول بسبب كأس العالم

رد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول على ما يثار حول تشتت زملائه في الفريق بسبب كأس العالم 2022 ما تسبب في البداية السيئة للموسم.

وتحدث فان دايك للصحفيين قائلا: "نحن لسنا في الموقف الحالي لنا بسبب كأس العالم".

وأكمل "أتفهم أنه بسبب البداية السيئة فكل شخص يبحث عن السبب لأن الفارق مع الموسم الماضي كبير للغاية".

وشدد اللاعب الهولندي "لكن ما أستطيع أن أضمنه لكم أن الأمر ليس له علاقة بكأس العالم وهو ليس أحد تلك الأسباب، نحن فقط نركز على المباريات وهذا ما نقوم به".

وعن هل يخاف من تعرضه لأي إصابة قبل كأس العالم 2022 قال فان دايك: "أريد المشاركة ولكن في رأيي فأنا لا أركز على عدم التعرض للإصابة، أريد فقط مواصلة اللعب وأن أكون لائقا".

وأتم لاعب منتخب هولندا تصريحاته قائلا: "إن فكرت في الإصابة فسوف تظهر لك المشاكل".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الغنجليزي برصيد تسع نقاط.

فيما يحتل ليفربول المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا بثلاث نقاط خلف نابولي المتصدر بست نقاط.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الأولى في المونديال رفقة كل من قطر والإكوادور والسنغال.