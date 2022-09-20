كرة طائرة - بعد ديانا رييس.. الأهلي يضم محترفة جديدة من بوروتوريكو

أتم الأهلي اتفاقه مع كارينا أوكاسيو قائدة منتخب بورتوريكو لسيدات الكرة الطائرة.

ويأتي اتفاق الأهلي مع كارينا أوكاسيو عقب التعاقد مع مواطنتها ديانا كارولينا رييس والذي تم بشكل رسمي في أغسطس الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع لاعبة بورتوريكو قبل استعدادها لخوض منافسات بطولة العالم للسيدات.

وتلعب كارينا أوكاسيو -37 عاما - في مركز 4 وتستعد للعب مع منتخبها في بطولة العالم المقرر إقامتها في دولتي هولندا وبولندا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 15 أكتوبر.

ومن المقرر أن تنضم اللاعبة بشكل رسمي إلى الأهلي عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

ويلعب الثنائي كارينا أوكاسيو وديانا رييس سويا في منتخب بورتوريكو للسيدات.

وضم الأهلي في وقتٍ سابق مريم ثروت في مركز المعد، وكذلك علياء هاني من نادي الشمس، بالإضافة لديانا رييس لاعبة بورتوريكو.

وسبق لكارينا أوكاسيو اللعب في كل من الدوري الإيطالي والكوري الجنوبي والصيني والتركي والبورتوريكي.

وحصدت كارينا أوكاسيو جائزة هدافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين 2008، كما فازت بجائزة هدافة دورة ألعاب الأمريكيتين في 2015.