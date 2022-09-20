كرة طائرة - بعد ديانا رييس.. الأهلي يضم محترفة جديدة من بوروتوريكو

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 19:55

كتب : محمد سمير

كارينا أوكاسيو - كرة طائرة

أتم الأهلي اتفاقه مع كارينا أوكاسيو قائدة منتخب بورتوريكو لسيدات الكرة الطائرة.

ويأتي اتفاق الأهلي مع كارينا أوكاسيو عقب التعاقد مع مواطنتها ديانا كارولينا رييس والذي تم بشكل رسمي في أغسطس الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع لاعبة بورتوريكو قبل استعدادها لخوض منافسات بطولة العالم للسيدات.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا تحت 19 عاما لحساب نيجيريا كرة طائرة - شروق فؤاد تكشف موقفها من الأهلي وسر تغيبها عن التدريبات كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع لويجي رانداتزو لاعب منتخب إيطاليا كرة طائرة - الأهلي يعلن رحيل أحمد عبد العال

وتلعب كارينا أوكاسيو -37 عاما - في مركز 4 وتستعد للعب مع منتخبها في بطولة العالم المقرر إقامتها في دولتي هولندا وبولندا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 15 أكتوبر.

ومن المقرر أن تنضم اللاعبة بشكل رسمي إلى الأهلي عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

ويلعب الثنائي كارينا أوكاسيو وديانا رييس سويا في منتخب بورتوريكو للسيدات.

وضم الأهلي في وقتٍ سابق مريم ثروت في مركز المعد، وكذلك علياء هاني من نادي الشمس، بالإضافة لديانا رييس لاعبة بورتوريكو.

وسبق لكارينا أوكاسيو اللعب في كل من الدوري الإيطالي والكوري الجنوبي والصيني والتركي والبورتوريكي.

وحصدت كارينا أوكاسيو جائزة هدافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين 2008، كما فازت بجائزة هدافة دورة ألعاب الأمريكيتين في 2015.

كرة طائرة سيدات الأهلي كارينا أوكاسيو
نرشح لكم
مصر تستضيف إحدى بطولات الجائزة الكبرى لرياضة البادل كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية كرة سلة - سموحة يفتتح مشواره في البطولة العربية للسيدات بفوز كبير على الشارقة تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي.. وتقدم ميار شريف تنس - ألكاراز وشفيونتيك يحافظان على صدارة التصنيف.. أنس في المركز الثاني وتقدم ميار اسكواش - نور الطيب تصل إلى المركز الخامس.. وخمسة مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين اسكواش - انطلاق بطولة مصر المفتوحة.. والأدوار النهائية أمام الأهرامات كرة سلة - الرابع في آخر ست نسخ.. إسبانيا تتوج بلقب أوروبا على حساب فرنسا
أخر الأخبار
الـ14.. أسوان يضم قائد المصري 35 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - بعد ديانا رييس.. الأهلي يضم محترفة جديدة من بوروتوريكو 42 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر مقرب من عبده يحيى يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ الزمالك 43 دقيقة | الكرة المصرية
يويفا يغرم مدرب أوكرانيا بتهمة تصريحات تدعو للعنف ساعة | الكرة الأوروبية
ناسيونال لـ في الجول: لن نجدد تعاقد سواريز.. وهذه ترتيبات رحيله ساعة | أمريكا
حرس الحدود يعلن ضم عماد السيد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – كولر يقرر خوض الأهلي لودياته في ملعب السلام بدلا من التتش ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة فنية للاعبين.. راحة لـ سافيو وتأهيل تاو 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ