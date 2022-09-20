مران الأهلي - محاضرة فنية للاعبين.. راحة لـ سافيو وتأهيل تاو

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

تدريبات الأهلي

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة بتروجت الودية.

برونو سافيو

النادي : الأهلي

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام بتروجت وديا مساء غدا الأربعاء في أولى الوديات الثلاثة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي موسمه الجديد بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وتحدث كولر مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، قبل أن يخوض اللاعبون فقرة إحماء أعقبتها تدريبات الكرة.

وأدى البرازيلي برونو سافيو جلسة في الجيم قبل الركض حول الملعب وذلك بعد حصوله على راحة من مران اليوم.

وجاءت راحة سافيو من المران بناء على رؤية الجهاز الطبي وبالتنسيق مع الجهاز الفني.

ويأتي ذلك بسبب إجهاد بسيط لسافيو نتيجة مشاركته في عدد من المباريات قبل وصوله إلى القاهرة والمشاركة في فترة اعداد اشتملت التدريبات على فترتين.

ومن المقرر أن يعاد تقييم حالة سافيو غدا الأربعاء قبل مواجهة بتروجت الودية لحسم موقفه منها.

أما بيرسي تاو فواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت غدا ثم يلتقي ‏مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.

الأهلي بيرسي تاو برونو سافيو
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