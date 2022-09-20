مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: التعاقد مع شركة جديدة.. وموعد الظهور بـ الزي الرسمي

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع شركة أديداس من أجل ملابس الفريق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تشهد مواجهة الأهلي الأولى في الموسم أمام الاتحاد المنستيري الظهور الأول للزي الجديد.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "ينتهي تعاقد الأهلي مع شركة أمبرو في 30 سبتمبر".

وأضاف "تعاقدنا مع شركة أديداس من أجل ملابس الفريق في الموسم الجديد".

وكشف مصدر الأهلي "سيبدأ تفعيل التعاقد مع أديداس يوم 1 من شهر أكتوبر المقبل".

وتابع "يظهر الأهلي بالزي الجديد أمام الاتحاد المنستيري التونسي في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا".

وكان مصدر من شركة أمبرو قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق أسباب عدم تجديد التعاقد مع الأهلي. (من هنا)

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.