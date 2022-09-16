في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 21:49

كتب : هاني العوضي أحمد شوقي صلاح

مروان محسن - مروان عطية - الأهلي - الاتحاد السكندري

تقدم الزمالك بعرض كبير لضم مروان عطية لاعب وسط الاتحاد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك عرض على الاتحاد في الأيام الماضية مبلغا ماليا بالإضافة لـ 4 لاعبين (2 إعارة و2 بيع نهائي) للحصول على خدمات مروان عطية بشكل نهائي.

ولم يعد اللاعب أولوية قصوى للزمالك في الوقت الحالي بعدما حسموا ضم نبيل عماد "دونجا" في نفس المركز.

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مروان عطية من ناشئين الاتحاد السكندري، ويلعب مع الفريق الأول منذ موسم 2019/2020.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 33 مباراة هذا الموسم، صنع فيهم ثلاثة أهداف.

وصرّح مرتضى منصور أمس الخميس: "وقعنا مع دونجا ومع ناديه ولكن الأموال لم يتم تحويلها".

وأضاف "أثناء تواجد دونجا مع المنتخب تعرض للإصابة وأيا كان مدة غيابه فقد أصدرت الأمر بتحويل الأموال لبيراميدز صباح اليوم".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب عمر جابر ودونجا من الانضمام للزمالك من بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وضم الزمالك خلال الصيف الجاري من كل إبراهيما نداي وزكريا الوردي واستعاد حارسه محمد صبحي من الإعارة لفاركو.

مروان عطية الزمالك الاتحاد
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