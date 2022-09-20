تشيلي ومغربي وعائد من فرنسا ومهاجم سجل في مصر ضمن 7 صفقات لـ صن داونز

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 14:17

كتب : FilGoal

مارسيلو أليندي لاعب صن داونز

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي التعاقد مع 7 لاعبين لدعم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل.

وأكد رولاني موكوينا مدرب صن داونز تعاقد ناديه مع 7 لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق.

وكان صن داونز أعلن في وقت سابق عن عدد من الصفقات الجديدة، وأكمل مدربه الإعلان عن باقي الصفقات.

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وتعاقد صن داونز مع اللاعب التشيلي مارسيلو أليندي البالغ من العمر 23 عاما.

وكذلك المدافع المغربي عبد المنعم بوطويل قادما من شباب المحمدية والبالغ من العمر 24 عاما.

وأيضا حارس المرمى رونوين ويليامز، ولاعب الوسط بونجاني زونجو قادما من أميان الفرنسي.

بالإضافة إلى لاعب الوسط سيفو مبولي، والظهير الأيسر تيرينس ماشيجو.

والمهاجم الإثيوبي أبو بكر ناصر الذي سجل هدفا في شباك منتخب مصر خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وفاز صن داونز بلقب الدوري الجنوب إفريقي الموسم الماضي.

وودع دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي بعد الخسارة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

صن داونز دوري أبطال إفريقيا
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