أحمد شديد قناوي يعلن عبر في الجول انتقاله لـ حرس الحدود

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 14:04

كتب : بسام أبوبكر

أحمد شديد قناوي لاعب المصري

أعلن أحمد شديد قناوي عبر FilGoal.com انتقاله لصفوف حرس الحدود العائد حديثا لـ لدوري المصري الممتاز.

وانضم أحمد شديد للحرس في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقد في وقت سابق مع المصري.

وقال قناوي لـ FilGoal.com: "اخترت الانضمام لـ حرس الحدود رغم تواجد أكثر من عرض آخر من أندية الدوري الممتاز".

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وأضاف "شعرت بتقدير مسؤولي حرس الحدود لاسمي والمستوى الذي أقدمه".

وأتم "وقعت عقدا يمتد لموسمين، وسأرد على الانتقادات في الملعب".

وأنهى قناوي مشواره مع المصري في مايو الماضي بالتراضي حسبما أوضح آنذاك لـ FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

ولعب قناوي (36 عاما) للمصري على فترتين، بين 2008 و2011، ومنذ 2020 حتى فسخ تعاقده.

وخاض قناوي 149 مباراة بقميص الفريق البورسعيدي، سجل فيهم 13 هدفا وصنع 19.

وبدأ أحمد شديد مشواره مع الأهلي ثم انضم للمصري وطلائع الجيش وأسوان والإنتاج الحربي وعاد للمصري مجددا في 2022.

وخاض قناوي 391 مباراة في الدوري المصري بقمصان جميع الفرق بدءا من موسم 2005-06، وسجل 20 هدفا وصنع 65.

أحمد شديد قناوي حرس الحدود المصري
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