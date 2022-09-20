استبعاد بوليتانو وبيليجريني من قائمة منتخب إيطاليا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

لورينزو بيليجريني - إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي استبعاد كل من لورينزو بيليجريني وماتيو بوليتانو من قائمة المنتخب المشاركة في مباريات فترة التوقف الدولي الحالية.

استبعاد اللاعبين جاء بسبب تعرضهم للإصابة على أن يعودا لأنديتهما لتلقي العلاج والتأهيل.

وقرر روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا استدعاء سالفاتوري إيبوسيتو لاعب سبال ومانولو جابياديني لاعب سامبدوريا بدلا من الثنائي المصاب.

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وكان ماركو فيراتي قد تعرض للإصابة واستبعد أيضا من قائمة منتخب إيطاليا يوم أمس واستدعى مانشيتي اللاعب دافيد فراتيسي بدلا منه.

وسيخوض منتخب إيطاليا مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية أمام إنجلترا والمجر في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في المجموعة الثالثة من التصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن المجر صاحبة المركز الأول برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن ألمانيا صاحبة المركز الثاني.

وسيغيب منتخب إيطاليا عن كأس العالم 2022 بعد فشله في التأهل من خلال ملحق تصفيات أوروبا الماضية.

وسيلعب منتخب إيطاليا مباراتين وديتين أمام كل من ألبانيا والنمسا خلال التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر.

إيطاليا لورينزو بيليجريني ماتيو بوليتانو
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