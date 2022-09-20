رائعة سون أمام ليستر الأفضل في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي

جاء هدف النجم الكوري سون هيونج مين لاعب توتنام في شباك ليستر سيتي على قائمة أفضل 5 أهداف في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

وفاز توتنام على ليستر سيتي بسداسية مقابل هدفين، وسجل النجم الكوري 3 أهداف "هاتريك" خلال المباراة.

وجاء في المركز الخامس لقائمة أفضل أهداف الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي وفقا لقنوات بي إن سبورتس، هدف فابيو فييرا لاعب وسط آرسنال في شباك برينتفورد بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وفي المركز الرابع جاء هدف جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي في شباك توتنام بمتابعة مباشرة لعرضية كاستاني من الناحية اليمنى.

أما المركز الثالث كان من نصيب جواو بالهينيا لاعب فولام في شباك نوتنيجهام فورست الذي جاء بتسديدة قوية مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

ثم جاء سون بهدفه بالرائع بالقدم اليسرى في شباك ليستر سيتي في المركز الثاني.

والمركز الأول أيضا كان من نصيب سون بهدفه بتسديدة صاروخية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء في شباك ليستر.