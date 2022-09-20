بعد انضمامه من 24 ساعة.. استبعاد لوكاس ديني من معسكر منتخب فرنسا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

استبعد منتخب فرنسا الظهير الأيسر لوكاس ديني من القائمة بعد 24 ساعة فقط من انضمامه بسبب الإصابة.

وتعرض لاعب أستون فيلا للإصابة في الكاحل الأيمن ولن يكون متاحا لمواجهتي النمسا والدنمارك.

وعوض ديني خروج أيضا ثيو هيرنانديز من قائمة الديوك الفرنسية بسبب الإصابة في الفخذ الأيمن.

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وسيعوض لوكاس ديني في مركز الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا أدريان تروفير.

وستكون تلك أول مرة ينضم الظهير البالغ 20 عاما لقائمة بطل أوروبا.

تروفير شارك الموسم الحالي في 10 مباريات وصنع خلالها هدفين.

قائمة الغيابات في فرنسا تضم أيضا بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد وأيضا هوجو لوريس حارس المرمى.

هذه لم تكن الواقعة الأولى من نوعها في قائمة فرنسا لخوض توقف سبتمبر الدولي، حيث تم استدعاء جوردان فيرتو لاعب وسط مارسيليا يوم السبت لتعويض إصابة بوباكار كامارا لاعب أستون فيلا.

كامارا من الأساس كان قد تم استدعاؤه لتعويض إصابة أدريون رابيو لاعب وسط يوفنتوس.

ويلعب منتخب فرنسا ضد النمسا (الخميس 22 سبتمبر) والدنمارك (الأحد 25 سبتمبر) في دوري الأمم الأوروبية.

لوكاس ديني أدريان تروفير منتخب فرنسا دوري الأمم الأوروبية
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