بينيتيز: لم أستطع اتخاذ بعض القرارات في إيفرتون بسبب تدريبي لـ ليفربول

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 12:33

كتب : FilGoal

رافاييل بينيتيز

اعترف رافييل بينيتيز المدير الفني الأسبق لـ إيفرتون أن إدارته للفريق الأزرق لم تكن بطريقته الخاصة بسبب انتمائه إلى ليفربول.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها شبكة أخبار "سكاي سبورتس": "كنت أعلم أنني سأبذل قصارى جهدي لمحاولة تحسين الأمور في إيفرتون، وكنت أعلم أيضا أن الأمر قد يكون صعبا لأنني كنت في ليفربول".

وأضاف "اجتمعت برئيس أحد الأقسام في النادي وسألته هل تعتقد أن كل شيء على ما يرام وقال نعم، ولا يمكن أن يكون الأمر مثاليا عندما لا يكون الملاك سعداء والمشجعين غير سعداء".

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وأكمل "أدركت أنه يتعين علينا تغيير بعض الأشياء في الداخل، ولكنني لم أستطع فعل ذلك على الفور لأنني كنت مدربا سابق في ليفربول ويمكن أن يُنظر إلى هذا على إنه (لقد جاء لتغيير نادينا)".

وأتم تصريحاته "في ناد آخر كنت لأتخذ تلك القرارات، فعلت ذلك في الماضي لأنني أعلم بوضوح أن هذه هي الطريقة للتحسن، ولكن هناك في إيفرتون لم أستطع فعل ذلك".

وتولى الإسباني بينيتيز تدريب إيفرتون بداية الموسم الماضي قبل أن يرحل بعد فترة قصيرة لتراجع النتائج في الدوري الإنجليزي.

إيفرتون الدوري الإنجليزي بينيتيز ليفربول
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