لا جازيتا ديلو سبورت: كانافارو يقترب من التدريب في إيطاليا لأول مرة

يفصل فابيو كانافارو نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق التوقيع والإعلان الرسمي ليصبح مديرا فنيا لأول مرة في إيطاليا.

ومن المنتظر أن يوقع كانافارو عقود تدريب نادي بنيفنتيو الإيطالي اليوم الثلاثاء ليصبح المدير الفني الجديد للفريق الذي يشارك في الدرجة الثانية بحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وستكون تلك التجربة الأولى لبطل العالم 2006 في الكرة الإيطالية كمدرب.

وسبق لكانافارو (49 عاما) أن درب جوانزو إيفرجراندي الصيني لمدة 4 مواسم وقاد الفريق خلالها لحصد لقبي الدوري وكأس السوبر الصيني.

ومن قبلها قاد تيانجين كوانجيان أيضا وقاده للتأهل من الدرجة الثانية للأولى والمشاركة في دوري أبطال آسيا.

كما درب منتخب الصين بشكل مؤقت.

ويحتل بنيفنتيو الموسم الجاري المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط مكتفيا بانتصارين من أول 6 جولات.