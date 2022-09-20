تقرير إيطالي: رئيس يوفنتوس يرفض قرار إقالة أليجري

رفض أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس إقالة ماسيميليانو أليجري من تدريب الفريق.

ويبدأ يوفنتوس الموسم بشكل ضعيف للغاية إذ جمع 10 نقاط فقط في الدوري الإيطالي من أول 7 جولات ولم يحقق الانتصار بعد أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية فأن مسؤولي يوفنتوس أجروا اجتماعا يوم الجمعة الماضية في مقر النادي، وعرض بافل نيدفيد نائب رئيس النادي فكرة إقالة أليجري وهو ما رفضه أنيلي.

وأشار التقرير إلى أن رئيس النادي تواصل هاتفيا أمس الإثنين مع أليجري للتشديد على استمراره مع الفريق ومن أجل العمل كوحدة واحدة.

التقرير أوضح أنه في حال إقالة أليجري فأنه سيكلف خزينة النادي 36 مليون يورو.

إذ انضم أليجري بعقد لمدة 4 سنوات في صيف 2021 لبدء ولاية ثانية مع السيدة العجوز براتب يصل لـ 7 ملايين يورو (12.95 مليون يورو باحتساب الضرائب).

موقع "calcioefinanza" الإيطالي أوضح أن أليجري حصد 19 مليون يورو خلال الفترة الماضية منذ عودته ومع تبقي عامين ونصف سيحق له الحصول على 36 مليون يورو.

وقاد أليجري يوفنتوس في الولاية الثانية خلال 60 مباراة للفوز في 31 والتعادل في 15 وخسارة 14.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط.