داركو نوفيتش: عن نقطة إيجابية قبل مواجهة الأهلي.. والفرق بين وفاق سطيف والمنستيري

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

داركو نوفيتش

شدد داركو نوفيتش مدرب الاتحاد المنستيري على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المنستيري ضمن دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال نوفيتش عبر قناة الحياة: "نبدأ الأسبوع المقبل الاستعداد لمواجهة الأهلي، نعرف من سنواجه وسنعمل من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات".

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وأضاف "عدم خوض الأهلي أي مباراة رسمية قبل مواجهتنا تعد نقطة إيجابية لنا، ولكن يبقى فريق كبير سواء كان في حالة جيدة أو غير جيدة الأهلي هو الأهلي أحد أكبر أندية إفريقيا".

وتابع "سنلعب 4 مباريات رسمية قبل مواجهة الأهلي ما يمنحني فرصة التعرف على إمكانيات الفريق بشكل أكبر، لم اتابع الأهلي منذ ان لعبت أمامه مع وفاق سطيف لكنى الآن سأركز على متابعة الفريق ونحاول جمع المعلومات عن التغييرات التي حدثت بالفريق خاصة أنه تعاقد مع مدير فني جديد".

المدرب الصربي قاد وفاق سطيف لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الماضية لكنه ودع المسابقة على يد الأهلي بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

وعن الفرق بين وفاق سطيف والاتحاد المنستيري أوضح "من الصعب أن أحدد من الأقوي بين وفاق سطيف والمنستيري لأني جديد على الفريق ولا أعرف قوته الحقيقية حتى الآن، مازالت في البداية وسنرى ما الذي يمكن أن نقدمه".

وشدد "أتذكر فريق الأهلي بالكامل منذ أن واجهته مع وفاق سطيف، لا يمكن أن أنسى أسماء كبيرة مثل السولية وديانج وعديد من اللاعبين وليس من السهل إعداد فريقي نفسيا وذهنيا لمواجهة مثل هذه الأسماء".

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري في تونس أحد أيام 7 أو ‏‏8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في ‏القاهرة.‏

النادي الأهلي الاتحاد المنستيري دوري أبطال إفريقيا
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