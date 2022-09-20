98 مليون يورو.. برشلونة يعلن قيمة أرباح الموسم الماضي

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن قيمة صافي الأرباح التي حققها النادي الإسباني بعد نهاية الموسم الماضي 2021/2022.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي عن جميع الإيرادات التي حققها النادي الموسم الماضي ومن بينها صافي الربح.

وكذلك الأرباح المتوقع تحقيقها بنهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة
ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه ليفاندوفسكي: لم أتوقع أن تغني جماهير برشلونة لي.. وكنت أريد الفوز على بايرن موندو ديبورتيفو: أسينسيو على رادار برشلونة.. العقد والوكيل يقربانه

وقال برشلونة في بيان رسمي: "وافق مجلس إدارة النادي على ميزانية موسم 2022/2023 التي تتضمن ميزانية دخل تشغيلي للنادي قيمتها 1.255 مليون يورو، مع توقع تحقيق أرباح قيمتها 274 مليون يورو".

وأضاف "وفي نهاية الموسم الماضي أغلق برشلونة السنة المالية 2021/2022 بتحقيق إيرادات بلغت 1017 مليون يورو، وأرباح قدرها 98 مليون يورو".

وتعاقد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع كل من روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي ورافينيا وأندرياس كريستينسن وجوليس كوندي.

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
حوار - روديجير يتحدث عن موقف مفاجئ من أنشيلوتي.. وشعور لم يصدقه بالانضمام لـ ريال مدريد ماركا: الرحيل عن برشلونة ليس خيارا لـ بيكيه ليفاندوفسكي: لم أتوقع أن تغني جماهير برشلونة لي.. وكنت أريد الفوز على بايرن آس: روديجير يواجه صعوبة في اقتحام تشكيل ريال مدريد الأساسي موندو ديبورتيفو: أسينسيو على رادار برشلونة.. العقد والوكيل يقربانه كوندي يكشف سبب تفضيله لـ برشلونة على تشيلسي سبورت: "إذا كان يجب الرحيل سأرحل".. برشلونة ينتظر وفاء بيكيه بكلمته بعد أن هاجمه جمهور أتليتكو.. كونيا ينفجر: المنشور اللعين لـ فينيسيوس لم يكن لـ كوكي
أخر الأخبار
الأهلي يكشف توصيات اجتماع المكتب التنفيذي 3 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 4 دقيقة | منتخب مصر
المصري يعلن انتهاء أزمة أرض نادي غزل بورسعيد 10 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: سواريش يقترب من العودة إلى الدوري البرتغالي 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الـ14.. أسوان يضم قائد المصري 52 دقيقة | ميركاتو
كرة طائرة - بعد ديانا رييس.. الأهلي يضم محترفة جديدة من بوروتوريكو 59 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر مقرب من عبده يحيى يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
يويفا يغرم مدرب أوكرانيا بتهمة تصريحات تدعو للعنف ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ