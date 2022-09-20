98 مليون يورو.. برشلونة يعلن قيمة أرباح الموسم الماضي

أعلن نادي برشلونة عن قيمة صافي الأرباح التي حققها النادي الإسباني بعد نهاية الموسم الماضي 2021/2022.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي عن جميع الإيرادات التي حققها النادي الموسم الماضي ومن بينها صافي الربح.

وكذلك الأرباح المتوقع تحقيقها بنهاية الموسم الجاري.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "وافق مجلس إدارة النادي على ميزانية موسم 2022/2023 التي تتضمن ميزانية دخل تشغيلي للنادي قيمتها 1.255 مليون يورو، مع توقع تحقيق أرباح قيمتها 274 مليون يورو".

وأضاف "وفي نهاية الموسم الماضي أغلق برشلونة السنة المالية 2021/2022 بتحقيق إيرادات بلغت 1017 مليون يورو، وأرباح قدرها 98 مليون يورو".

وتعاقد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع كل من روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي ورافينيا وأندرياس كريستينسن وجوليس كوندي.