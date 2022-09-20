تقرير فرنسي: يقترب من العودة؟ اجتماع بين إدارة نيس وبوكيتينو

يقترب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من العودة للتدريب مرة أخرى من بوابة نيس الفرنسي.

المدير الفني السابق لـ توتنام وباريس سان جيرمان سيعقد اجتماعا مع إدارة النادي الفرنسي بحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن السويسري لوسيان فافري يقترب من الرحيل عن النادي الفرنسي بسبب سوء النتائج إذ حقق فوزا وحيدا في أول 7 بالدوري المصري.

وأوضح التقرير أن نادي نيس سيلتقي المدرب الأرجنتيني خلال الساعات المقبلة لعرض مشروع طويل الأمد.

ولن يكون المقابل المادي عائق لإتمام التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، إذ أن إدارة النادي ستلبى طلبات المدير الفني.

بوكيتينو بدأ مسيرته التدريبية مع إسبانيول في 2009 وقاد الفريق خلال 3 سنوات في 161 مباراة.

وانتقل إلى ساوثامبتون الإنجليزي وقضى موسما ونصف، ومن ثم قاد توتنام في 293 مباراة في الفترة بين 2014 وحتى 2019، ووصل خلالها الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وجاءت تجربة الأرجنتيني الأخيرة مع باريس سان جيرمان وحقق رفقة العملاق الباريسي 3 ألقاب خلال 84 مباراة.

ويقود فافري نيس في ولاية ثانية وخلال 12 مباراة حقق فقط 3 انتصارات.

وفي الولاية الأولى بين عامي 2016 و2018 قاد الفريق في 99 مباراة حقق الفوز في 42 منها.