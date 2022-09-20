خبر في الجول - موعد انضمام صلاح وتريزيجيه لمعسكر منتخب مصر

يصل كلا من محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور لمصر مساء اليوم الثلاثاء للانضمام لمعسكر منتخب مصر.

وعلم FIlGoal.com أن الثنائي سيصل في ساعات متأخرة من اليوم لذلك لن يلحق بالتدريب المسائي على أن ينضم للتدريبات غدا.

وكان أحمد حسن كوكا وطارق حامد وأحمد حجازي قد وصلوا في وقت سابق وانضموا للمعسكر.

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة روي فيتوريا المدرب الجديد الذي تولى تدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال.

ويلعب منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا خلال يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب في استاد الإسكندرية.

وشهدت قائمة مصر ضم 27 لاعبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب.