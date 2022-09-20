صلاح الثاني بين لاعبي ليفربول في السفر إلى أبعد مسافة خلال التوقف الدولي

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 10:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيفرتون وليفربول

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر اللاعب صاحب المركز الثاني في أكبر مسافات السفر بين لاعبي الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري.

وخلال فترة التوقف الدولي الحالية سيقطع لويس دياز نجم ليفربول مسافة كبيرة للغاية في السفر من أجل الانضمام لمنتخب بلاده كولومبيا.

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حيث سيلعب ضد جواتيمالا في نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يلعب ضد المكسيك في ولاية كاليفورنيا.

وسيقطع دياز مسافة أكثر من 8 آلاف كيلو متر، وهي المسافة الأكبر بين لاعبي ليفربول.

يأتي في المركز الثاني محمد صلاح الذي سيغادر قارة أوروبا متوجها إلى مصر لخوض المباراتين في الإسكندرية.

لكن محمد صلاح سافر أولا إلى دبي لقضاء فترة إجازة قبل أن يعود إلى مصر لخوض المباريات الودية والعودة بعد ذلك إلى إنجلترا.

وباقي اللاعبين المنضمين لمنتخبات بلادهم من ليفربول لن يسافروا خارج قارة أوروبا.

الحارس أليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو سيسافرون إلى فرنسا من أجل اللعب ضد غانا وتونس.

أما مهاجم أوروجواي داروين نونيز سيسافر إلى النمسا وسلوفاكيا للعب ضد إيران وكندا.

وسيغادر فيرجيل فان دايك إلى بولندا للمشاركة مع منتخب بلاده هولندا ضد بولندا ثم سيعود إلى أمستدرام لمواجهة بلجيكا.

وسيسافر ترينت ألكسندر أرنولد إلى إيطاليا مع منتخب إنجلترا لمواجهة بطل أمم أوروبا في بطولة دوري كأس الأمم الأوروبية.

والظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس سيسافر إلى قبرص مع منتخب بلاده.

وأخيرا ديوجو جوتا سيسافر مع منتخب البرتغال إلى التشيك والبرتغال للعب ضد التشيك وإسبانيا.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر
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