رئيس ناديه يعلن موعد رحيل لويس سواريز

أعلن خوسيه فوينتيس رئيس نادي ناسيونال بطل أوروجواي أن لويس سواريز سيرحل عن فريقه بنهاية الموسم الجاري في بلاده.

لويس سواريز النادي : ناسيونال

وقال فوينتيس في تصريحات لبرنامج "بونتو بينال": "سواريز سيغادر النادي بعد نهاية الموسم في شهر أكتوبر المقبل".

وأضاف "هذا كان اتفاقنا مع سواريز، وأقول هذا لوضع حدا لكل ما يقال بشكل خاطئ في هذا الأمر".

وواصل "سواريز بذل الكثير من الجهد ليأتي إلى هنا لكنه سيرحل".

وينتهي الموسم في أوروجواي في 30 أكتوبر المقبل قبل أقل من شهر من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

سواريز البالغ من العمر 35 عاما انضم لصفوف نادي ناسيونال خلال الصيف الجاري بعد نهاية تعاقده مع أتليتكو مدريد الإسباني.

ليعود سواريز إلى النادي الذي بدأ من خلاله مسيرته الكروية قبل 16 عاما.