البنك الأهلي يوضح حقيقة اقتراب ناصر منسي ومحمد هلال من الزمالك

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

ناصر منسي

كشف كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي عن حقيقة انتقال ثنائي فريقه ناصر منسي ومحمد هلال إلى الزمالك.

ناصر منسي

النادي : البنك الأهلي

محمد هلال

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وقال شحاتة عبر قناة أون تايم سبورتس: "نادي البنك الأهلي أتم جميع صفقاته وسنعلن الصفقة الأخيرة خلال أيام قليلة".

وبسؤاله عن ارتباط ناصر منسي ومحمد هلال ثنائي فريقه بالانتقال إلى الزمالك قال: "نحاول كل موسم تقديم مستوى ونتائج أفضل من الذي سبقه وهذا الثنائي من نجوم الفريق ومن غير الطبيعي أن يرحل أحد هؤلاء اللاعبين".

أخبار متعلقة
سموحة يضم أحمد شوشة من المصري إنبي يعلن ضم رباعي الدرجة الثانية غزل المحلة لـ في الجول: تصعيد كريم رفعت للفريق الأول مع مجموعة من الشباب

وأضاف "أشرف نصار رئيس النادي أكد على عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق".

وواصل "هذا الثنائي بالإضافة إلى كريم بامبو سجلوا أكثر من 80% من أهداف الفريق في الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "الدوري الموسم الجاي سيكون أقوى نظرا لأن جميع الفرق أبرمت صفقات قوية لدعم صفوفها وهدفنا المربع الذهبي".

البنك الأهلي الزمالك محمد هلال ناصر منسي
نرشح لكم
إنبي عن صفقة مصطفى شلبي: إذا توقف انتقاله لـ الأهلي لن يكون لأسباب مادية سموحة يضم أحمد شوشة من المصري إنبي يعلن ضم رباعي الدرجة الثانية غزل المحلة لـ في الجول: تصعيد كريم رفعت للفريق الأول مع مجموعة من الشباب الرابع من سيراميكا.. الإسماعيلي يضم أحمد محسن محافظ بورسعيد يجتمع مع كامل أبو علي لمناقشة استعدادات المصري للموسم الجديد عودة لمكان تألقه.. الإسماعيلي يتعاقد مع محمد حسن مران الأهلي المسائي - تصعيد حارس جديد واستمرار جلسات كولر مع اللاعبين
أخر الأخبار
حارس مانشستر الجديد يكشف معاملة رونالدو له بعد انضمامه للفريق 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي عن صفقة مصطفى شلبي: إذا توقف انتقاله لـ الأهلي لن يكون لأسباب مادية 14 دقيقة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يوضح حقيقة اقتراب ناصر منسي ومحمد هلال من الزمالك 34 دقيقة | الكرة المصرية
بايرن ميونيخ: نحن مقتنعون تماما بـ ناجيلسمان 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
سموحة يضم أحمد شوشة من المصري 51 دقيقة | ميركاتو
بافار يكشف سبب رفض عرض مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: مقترح بإقامة بعض مباريات دوري أبطال أوروبا خارج القارة ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنبي يعلن ضم رباعي الدرجة الثانية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ