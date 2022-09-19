البنك الأهلي يوضح حقيقة اقتراب ناصر منسي ومحمد هلال من الزمالك

كشف كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي عن حقيقة انتقال ثنائي فريقه ناصر منسي ومحمد هلال إلى الزمالك.

وقال شحاتة عبر قناة أون تايم سبورتس: "نادي البنك الأهلي أتم جميع صفقاته وسنعلن الصفقة الأخيرة خلال أيام قليلة".

وبسؤاله عن ارتباط ناصر منسي ومحمد هلال ثنائي فريقه بالانتقال إلى الزمالك قال: "نحاول كل موسم تقديم مستوى ونتائج أفضل من الذي سبقه وهذا الثنائي من نجوم الفريق ومن غير الطبيعي أن يرحل أحد هؤلاء اللاعبين".

وأضاف "أشرف نصار رئيس النادي أكد على عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق".

وواصل "هذا الثنائي بالإضافة إلى كريم بامبو سجلوا أكثر من 80% من أهداف الفريق في الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "الدوري الموسم الجاي سيكون أقوى نظرا لأن جميع الفرق أبرمت صفقات قوية لدعم صفوفها وهدفنا المربع الذهبي".