مالاسيا يكشف كيف أقنعه تين هاج بالانضمام لـ مانشستر يونايتد

كشف الظهير الهولندي تيريل مالاسيا عن كيفية إقناع إريك تين هاج له للانضمام لـ مانشستر يونايتد.

وكان تيريل مالاسيا هو أول صفقات حقبة إريك تين هاج مع مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

وقال مالاسيا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد عرفت تين هاج لأنني لعبت ضده في هولندا".

وأضاف "في الواقع قبل مجيئي إلى هنا، تحدثت معه عبر الهاتف وأجريت معه بعض المحادثات الجيدة وشعرت بالرضا".

وتابع "أعتقد أن رؤيته واضحة تماما. الآن، كأفراد وكفريق علينا تطوير ذلك. لقد كان قرارا كبيرا يجب ان أتخذه بعد معرفة أن المدرب يريدني، كان ذلك مهما بالنسبة لي".

وأتم "كنت أتطلع دائما إلى لاعبين من نفس الأسلوب مثلي لذلك من الواضح أن إيفرا بالنسبة لي هو المثل الأعلى. أحببت حقا مشاهدته".

يذكر أن مالاسيا البالغ من العمر 22 عاما قد نشأ في صفوف فينورد وشارك في 136 مباراة معه.

كما خاض 5 مباريات دولية مع المنتخب البرتقالي.

وشارك مالاسيا مع فينورد خلال الموسم الماضي في 50 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 5 آخرين.

وتكلف الصفقة 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 2 مليون يورو، حسب التقارير.