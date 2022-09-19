تقرير: دفعة معنوية كبيرة لمانشستر يونايتد قبل الدربي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

تلقى الهولندي إريك تين هاج دفعة معنوية كبيرة قبل دربي مانشستر المرتقب بداية أكتوبر المقبل.

وبحسب "ESPN"، فإن فرص مانشستر يونايتد لاستعادة لاعبه الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدربي كبيرة.

وغاب راشفورد عن مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أمام شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي بسبب الإصابة.

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راشفورد خرج أمام أرسنال مصابا في 4 سبتمبر الجاري، وغاب عن مباراة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي.

راشفورد سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ست مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.

وتأجلت مباراتي مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس وليدز يونايتد في الدوري بسبب وفاة الملكة.

ولم تتضح الصورة بعد بخصوص المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي لم يشارك إلا لشوط واحد فقط منذ بداية الموسم أمام ليفربول في الجولة الثالثة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة من ست مباريات.

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