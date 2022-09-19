محافظ بورسعيد يجتمع مع كامل أبو علي لمناقشة استعدادات المصري للموسم الجديد

اجتمع عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع كامل أبو علي رئيس نادي المصري صباح اليوم الإثنين لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وشمل الاجتماع أيضا الحديث عن خطة مجلس الإدارة للمرحلة المقبلة في مختلف المجالات الرياضية والانشائية والاجتماعية.

وأشاد الغضبان بالصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة خلال فترة الانتقالات الحالية لدعم النادي في الموسم المقبل.

وأتم المصري تعاقده مع تسعة لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد حارس إنبي.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

بينما أنهى جاد الدوري مع إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.