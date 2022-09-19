سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهتي النيجر وليبيريا

أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفني وجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

ويلعب منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا خلال يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب في استاد الإسكندرية.

وأعلن روي فيتوريا أمس السبت قائمة المنتخب النهائية المشاركة في المباراتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب