شادي حسين يخضع لفحوصات طبية شاملة ‏في الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن خضوع ‏شادي حسين لاعب الفريق لفحوصات طبية شاملة.

شادي حسين النادي : الأهلي الأهلي

واشتملت الفحصوات إجراء بعض الآشعات والتحاليل وذلك ‏ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكافة لاعبي الفريق ‏للتحضير للموسم الجديد.‏

وظهر شادي حسين لأول مرة في مران الأهلي اليوم الإثنين، وذلك بعد انضمامه لصفوف الفريق الأحمر قادما من سيراميكا كليوباترا.

وسبق وخضع باقي اللاعبين في الأهلي لفحوصات طبية شاملة وقياسات بدنية وعضلية وذلك قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد.

وشارك شادي حسين في تدريبات الأهلي بعد استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب مصر.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏