رسالة تعزية من صلاح إلى العائلة المالكة في بريطانيا

وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة تعزية إلى العائلة المالكة في بريطانيا مع تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية اليوم الاثنين.

.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الجاري.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي إثر ذلك تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وبعضا من الجولة الثامنة.

وقال صلاح عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اليوم، يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالة الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة إحياء لـ إرثها وخدمتها الجليلة.. أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي."

Today, the people of Great Britain and the world pay tribute and bid a final farewell to her Majesty Queen Elizabeth II, commemorating her legacy and unwavering service. My thoughts are with the Royal Family on this historic and emotional day. pic.twitter.com/CdBq1cU2rT — Mohamed Salah (@MoSalah) September 19, 2022

وتُشيع جنازة الملكة اليوم ليتم دفنها بعد 70 عاما من تواجدها على عرش إنجلترا.

صلاح سجل 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 9 مباريات لعبها مع ليفربول هذا الموسم في جميع البطولات.