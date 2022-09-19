رسالة تعزية من صلاح إلى العائلة المالكة في بريطانيا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس

وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة تعزية إلى العائلة المالكة في بريطانيا مع تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية اليوم الاثنين.

.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الجاري.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي إثر ذلك تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وبعضا من الجولة الثامنة.

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وقال صلاح عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اليوم، يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالة الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة إحياء لـ إرثها وخدمتها الجليلة.. أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي."

وتُشيع جنازة الملكة اليوم ليتم دفنها بعد 70 عاما من تواجدها على عرش إنجلترا.

صلاح سجل 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 9 مباريات لعبها مع ليفربول هذا الموسم في جميع البطولات.

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