ذا أثلتيك: إنفاق الصيف لا يكفي.. تين هاج يستعد لشتاء مانشستر يونايتد

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 17:35

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

ينوي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد دعم قائمة فريقه في يناير، حيث سيعقد عدة اجتماعات لتخطيط استراتيجية النادي في الفترة المقبلة.

ولن يلعب مانشستر يونايتد حتى الثاني من أكتوبر، حيث تعرض لتأجيل مباراتين إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ثم بدأ التوقف الدولي.

وأقر تين هاج بأنه يريد استغلال العطلة لمناقشة التحسنات الممكنة في القائمة على مر فترتي الانتقالات المقبلتين.

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ويبحث المدرب الهولندي عن لاعبين جدد بحسب موقع "ذا أثلتيك"، رغم إنفاق 200 مليون جنيه استرليني في سوق الصيف.

وتركز إدارة النادي على الصيف المقبل أكثر كونه الفرصة الأفضل للدعم، إلا أن تين هاج يرى أن هناك بعض النواقص الواجب دعمها في يناير.

وبدأ الفريق يتحسن تدريجيا، كما بدأت صفقاته تؤتي ثمارها، بوجود ليساندرو مارتينيز وتيريل مالاسيا في الدفاع، وانضمام كاسيميرو إلى الوسط وأنتوني إلى الهجوم.

وخسر مانشستر يونايتد أول مباراتين على يد برايتون وبرينتفورد، قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية على ليفربول وساوثامبتون وليستر سيتي وأرسنال، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة.

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