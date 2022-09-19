انضمام ثلاثي المحترفين إلى معسكر المنتخب

انضم الثلاثي أحمد حجازي وأحمد حسن كوكا وطارق حامد إلى معسكر المنتخب في برج العرب.

ووصل كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي وأحمد حجازي وطارق حامد ثنائي اتحاد جدة السعودي إلى برج العرب اليوم الإثنين.

ويقام معسكر منتخب مصر في استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مباراتين وديتين تحت قيادة روي فيتوريا.

ويلعب منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا خلال يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب في استاد الإسكندرية.

وشهدت قائمة مصر ضم 27 لاعبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب