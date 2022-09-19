إليكت لـ في الجول: لا نفكر في الانسحاب أمام الزمالك.. ونرحب بالتأجيل

نفى محمد طاهر أورزي رئيس نادي إليكت سبور التشادي نية فريقه الانسحاب من مباراة الإياب أمام الزمالك.

وكان الزمالك قد تغلب على إليكت التشادي بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي استضافتها الكاميرون.

وقال محمد طاهر رئيس نادي إليكت لـ FilGoal.com: "غير صحيح وجود نية لانسحاب فريقنا من مباراة الإياب".

وأضاف "سنسافر إلى مصر بشكل طبيعي وهدفنا الفوز على الزمالك في القاهرة".

وشدد رئيس نادي إليكت "لن ننسحب ولا نفكر في ذلك، ننتظر حسم موعد لقاء الإياب".

وكان من المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في مصر.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري خاطب كاف لتأجيل مباراة الإياب إلى ما بعد التوقف الدولي. (من هنا)

وعن تغيير موعد الإياب أجاب رئيس إليكت "لا توجد لدينا مشكلة في تأجيل المباراة ونرحب بالأمر".

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري في مباراتين وديتين.

وضمن فلامبو البوروندي التأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة الزمالك وإليكت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.