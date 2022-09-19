إليكت لـ في الجول: لا نفكر في الانسحاب أمام الزمالك.. ونرحب بالتأجيل

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 00:23

كتب : محمد عبد العظيم

سيد عبد الله - الزمالك أمام إليكت سبورت - دوري أبطال إفريقيا

نفى محمد طاهر أورزي رئيس نادي إليكت سبور التشادي نية فريقه الانسحاب من مباراة الإياب أمام الزمالك.

وكان الزمالك قد تغلب على إليكت التشادي بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي استضافتها الكاميرون.

وقال محمد طاهر رئيس نادي إليكت لـ FilGoal.com: "غير صحيح وجود نية لانسحاب فريقنا من مباراة الإياب".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب كاف لتأجيل الإياب بين الزمالك وإليكت.. وترحيب تشادي بورفؤاد يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي بتواجد خماسي الزمالك.. 27 لاعبا في قائمة مصر النهائية لمعسكر سبتمبر

وأضاف "سنسافر إلى مصر بشكل طبيعي وهدفنا الفوز على الزمالك في القاهرة".

وشدد رئيس نادي إليكت "لن ننسحب ولا نفكر في ذلك، ننتظر حسم موعد لقاء الإياب".

وكان من المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في مصر.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري خاطب كاف لتأجيل مباراة الإياب إلى ما بعد التوقف الدولي. (من هنا)

وعن تغيير موعد الإياب أجاب رئيس إليكت "لا توجد لدينا مشكلة في تأجيل المباراة ونرحب بالأمر".

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري في مباراتين وديتين.

وضمن فلامبو البوروندي التأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة الزمالك وإليكت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك إليكت
نرشح لكم
الاتحاد المنستيري: لم نكن نفضل مواجهة الأهلي.. وسنحاول استغلال فترته الانتقالية مصدر في اتحاد الكرة يوضح اللغط بخصوص تواجد 6 أجانب في قائمة بيراميدز الإفريقية خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب كاف لتأجيل الإياب بين الزمالك وإليكت.. وترحيب تشادي مران الأهلي - كولر يتابع مباراة المنستيري.. وتدريبات منفردة للحراس منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي الزمالك يحقق الفوز رقم 100 في دوري أبطال إفريقيا مؤتمر فيريرا: سنحاول تقديم أداء أفضل في العودة ضد إليكت.. وهذا ما طلبته بين الشوطين بثنائية شيكابالا وزيزو.. الزمالك يضع قدما ونصف في دور الـ32 للأبطال بالفوز على إليكت سبورت
أخر الأخبار
الاتحاد المنستيري: لم نكن نفضل مواجهة الأهلي.. وسنحاول استغلال فترته الانتقالية 38 دقيقة | الوطن العربي
إليكت لـ في الجول: لا نفكر في الانسحاب أمام الزمالك.. ونرحب بالتأجيل ساعة | الكرة الإفريقية
سيميوني: طريقة ريال مدريد الدفاعية ذكرتني بفريقي القديم ساعة | الدوري الإسباني
كاربخال: رودريجو أضاف الكثير لـ ريال مدريد.. وهيرموسو استحق الطرد ساعة | الدوري الإسباني
أنشيلوتي: أشكر سيميوني على المجاملة وهدفنا الانتصار بـ بنزيمة أو بدونه.. ويعلق على العنصرية ساعة | الدوري الإسباني
رودريجو: ريال مدريد رد على كل شيء في الملعب.. واستبدال بنزيمة مستحيل ساعة | الدوري الإسباني
مصدر في اتحاد الكرة يوضح اللغط بخصوص تواجد 6 أجانب في قائمة بيراميدز الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب كاف لتأجيل الإياب بين الزمالك وإليكت.. وترحيب تشادي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك 4 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي