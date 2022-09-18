مصدر في اتحاد الكرة يوضح اللغط بخصوص تواجد 6 أجانب في قائمة بيراميدز الإفريقية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 23:40

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أوضح اتحاد الكرة المصري اللغط بخصوص تواجد ستة لاعبين أجانب في قائمة بيراميدز الإفريقية بعد أن أعلن النادي في وقت سابق أمس السبت قائمته للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم الجديد.

الأمر الذي يخالف لوائح اتحاد كرة القدم المصري، لأن لوائح مسابقة الدوري تنص على حق كل ناد في قيد 5 لاعبين أجانب في قائمة الفريق، مع معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب مصري بحد أقصى لاعب واحد فقط.(اعرف أكثر عن لائحة اللاعبين الأجانب في الدوري)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "بيراميدز قام بقيد خمسة لاعبين أجانب في قائمته الأولى محليا وبالتالي تواجدوا في القائمة الإفريقية".

أخبار متعلقة
مران الأهلي - كولر يتابع مباراة المنستيري.. وتدريبات منفردة للحراس ارقص وفٌز.. ريال مدريد يحسم الدربي بثنائية لاتينية العارضة تعاند والسلسلة تنكسر.. نابولي يسقط ميلان وينقض على الصدارة كرة سلة - الرابع في آخر ست نسخ.. إسبانيا تتوج بلقب أوروبا على حساب فرنسا

وأضاف "ثم استبدل أحدهم في القائمة الثانية المحلية بلاعب أجنبي آخر وتم وضع الأول في قائمة الانتظار".

وأتم "وبالتالي بيراميدز يملك 5 لاعبين أجانب فقط".

ولكي يتمكن أي لاعب من المشاركة في المسابقات الإفريقية إلا إذا تواجد في قائمة فريقه المحلية بحيث يمكنه المشاركة.

ومع عدم جواز مشاركة لاعب محليا أثناء تواجده في قائمة الانتظار فيظل عدد الأجانب في بيراميدز خمسة لاعبين فقط.

وأوضح FilGoal.com أمس وقف بيراميدز من قيد 6 أجانب في قائمته وماذا تقول اللوائح

بيراميدز الكونفدرالية
نرشح لكم
خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب كاف لتأجيل الإياب بين الزمالك وإليكت.. وترحيب تشادي مران الأهلي - كولر يتابع مباراة المنستيري.. وتدريبات منفردة للحراس حرس الحدود يعلن عودة قائده السابق إلى الفريق صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ رئيس إنبي يكشف لـ في الجول كواليس مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي بتواجد خماسي الزمالك.. 27 لاعبا في قائمة مصر النهائية لمعسكر سبتمبر مصدر مقرب من بابلو فرانكو يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي.. وتخوف وحيد
أخر الأخبار
رودريجو: ريال مدريد رد على كل شيء في الملعب.. واستبدال بنزيمة مستحيل 4 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر في اتحاد الكرة يوضح اللغط بخصوص تواجد 6 أجانب في قائمة بيراميدز الإفريقية 28 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب كاف لتأجيل الإياب بين الزمالك وإليكت.. وترحيب تشادي 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - كولر يتابع مباراة المنستيري.. وتدريبات منفردة للحراس 43 دقيقة | الكرة المصرية
ارقص وفٌز.. ريال مدريد يحسم الدربي بثنائية لاتينية ساعة | الكرة الأوروبية
العارضة تعاند والسلسلة تنكسر.. نابولي يسقط ميلان وينقض على الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الرابع في آخر ست نسخ.. إسبانيا تتوج بلقب أوروبا على حساب فرنسا ساعة | كرة سلة
من يمكنه إيقاف ميسي ونيمار؟ باريس ينتصر على ليون ويعزز صدارته للدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك 4 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي