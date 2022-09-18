مصدر في اتحاد الكرة يوضح اللغط بخصوص تواجد 6 أجانب في قائمة بيراميدز الإفريقية

أوضح اتحاد الكرة المصري اللغط بخصوص تواجد ستة لاعبين أجانب في قائمة بيراميدز الإفريقية بعد أن أعلن النادي في وقت سابق أمس السبت قائمته للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم الجديد.

الأمر الذي يخالف لوائح اتحاد كرة القدم المصري، لأن لوائح مسابقة الدوري تنص على حق كل ناد في قيد 5 لاعبين أجانب في قائمة الفريق، مع معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب مصري بحد أقصى لاعب واحد فقط.(اعرف أكثر عن لائحة اللاعبين الأجانب في الدوري)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "بيراميدز قام بقيد خمسة لاعبين أجانب في قائمته الأولى محليا وبالتالي تواجدوا في القائمة الإفريقية".

وأضاف "ثم استبدل أحدهم في القائمة الثانية المحلية بلاعب أجنبي آخر وتم وضع الأول في قائمة الانتظار".

وأتم "وبالتالي بيراميدز يملك 5 لاعبين أجانب فقط".

ولكي يتمكن أي لاعب من المشاركة في المسابقات الإفريقية إلا إذا تواجد في قائمة فريقه المحلية بحيث يمكنه المشاركة.

ومع عدم جواز مشاركة لاعب محليا أثناء تواجده في قائمة الانتظار فيظل عدد الأجانب في بيراميدز خمسة لاعبين فقط.

وأوضح FilGoal.com أمس وقف بيراميدز من قيد 6 أجانب في قائمته وماذا تقول اللوائح