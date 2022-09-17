في الجول يوضح - موقف بيراميدز من قيد 6 أجانب في قائمته.. حالة تراوري وماذا تقول اللوائح

أعلن نادي بيراميدز قائمته الإفريقية للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم الجديد وبها 6 لاعبين أجانب.

إريك تراوري النادي : بيراميدز بيراميدز

الأمر الذي يخالف لوائح اتحاد كرة القدم المصري، لأن لوائح مسابقة الدوري تنص على حق كل ناد في قيد 5 لاعبين أجانب في قائمة الفريق، مع معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب مصري بحد أقصى لاعب واحد فقط. (اعرف أكثر عن لائحة اللاعبين الأجانب في الدوري)

وهو ما لم يتحقق في القائمة التي أعلنتها صفحة بيراميدز الرسمية، والتي تضم 6 لاعبين أجانب وهم الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي، والتونسي فخر الدين بن يوسف، والجنوب إفريقي فخري لاكاي، والثنائي البوركيني بلاتي توريه وإريك تراوري، بالإضافة إلى الفلسطيني محمود وادي.

FilGoal.com بشرح جميع الاحتمالات في هذه الحالة وماذا تقول لائحة الاتحاد الإفريقي.

البداية مع بيراميدز،FilGoal.com تواصل مع مصدر مسؤول هناك وأكد قائلا: "نملك حاليا 6 أجانب، وسيكون إريك ترواري الأقرب للرحيل".

وأكد أيضا: " لو لم يصل العرض المناسب للاعب تراوري، سيتم وضعه في قائمة الانتظار".

ويستعرض معكم FilGoal.com الموقف في هذه الحالة وماذا تقول لوائح الاتحاد الإفريقي.

لا يمكن لـ بيراميدز تسجيل أكثر من 5 لاعبين أجانب بقائمته المحلية، وبالتالي الإفريقية كذلك.

ولكن الموعد النهائي لتسجيل قوائم الفرق المحلية الثانية لم يأت بعد، بالتالي يمكن لـ بيراميدز تعديل قائمته عن طريق أماكن التبديل المتاحة حسب اللائحة.

ما هي القائمة الأولى؟

القائمة الأولى هي الأسماء المستمرة مع الفريق بعقود سارية منذ الموسم الماضي، وقرر الفريق استمرارها خلال الموسم التالي.

ما هي القائمة الثانية؟

القائمة الثانية هي الأسماء التي تعاقد معها الفريق للموسم المقبل، بالإضافة إلى اللاعبين الذين جدد النادي عقودهم بعدما انتهت.

حالة إريك تراوري

بالنسبة لـ إريك تراوري، فإن تعاقده مع بيراميدز حتى نهاية موسم 2022/2023 المقبل.

بالتالي فإن أمام بيراميدز خياران. الأول هو قيده بالقائمة الأولى المستمرة مع الفريق للموسم المقبل، والتي يحق لها المشاركة، أو وضعه على قائمة الانتظار التي لا يحق لها المشاركة، لكن يبقى اللاعب على ذمة النادي.

حسب صفحة بيراميدز الرسمية، فإن إريك تراوري تم قيده في القائمة الإفريقية، بالتالي فإنه مقيد في القائمة المحلية ويحق له المشاركة بشكل طبيعي.

لكن صفحة بيراميدز الرسمية لم توضح كيفية تسجيل إريك تراوري، وهل أنه في قائمة الانتظار.

هل يحق لـ تراوري المشاركة إذا؟ توجد حالتان

الحالة الأولى إذا كان إريك تراوري قد تم قيده بالفعل في القائمتين المحلية والإفريقية، فبالتالي هو متاح للمشاركة بشكل طبيعي.

ولكن هنا فإن قيد 6 لاعبين أجانب في القائمة المحلية -كما هو معلن- أمر مستحيل لوائحيا.

FilGoal.com علم أن اتحاد كرة القدم ينتظر غدا الأحد بعد نهاية العطلة الرسمية للبحث في هذا الأمر ومعرفة حقيقة أن يكون بيراميدز أدرج 6 لاعبين أجانب في قائمة الفريق لأن هذا الأمر مستحيل.

الحالة الثانية أن يكون بيراميدز قد قصد بإدراك اسم تراوري في قائمته بأنه على قائمة الانتظار فقط.

في تلك الحالة لا يحق لـ بيراميدز قيد تراوري في قائمته الإفريقية.

قال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "النظام الجديد لتسجيل اللاعبين يتم عن طريق الأندية فهي التي تسجل اللاعبين بشكل مباشر".

وفسر "كل ناد يسجل اللاعبين عبر نظام الاتحاد الإفريقي، ثم يعود كاف لمراجعة هذه العملية ومن حقه بعد ذلك قبول قيد اللاعبين أو رفضهم".

وشدد "إذا كان هناك لاعب غير مسجل في القائمة المحلية الأساسية لأي ناد سيتم رفض تسجيله في القائمة الإفريقية".

ماذا يحدث في حالة عدم رحيل تراوري عن بيراميدز؟

في هذه الحالة سيضع نادي بيراميدز اللاعب تراوري في قائمة الانتظار، وأيضا لن يستطع الاستفادة منه في بطولة الكونفدرالية لأنه يجب أن يتم تسجيله في القائمة الأساسية محليا أولا.

ولكن في شهر يناير يحق له قيد اللاعب في القائمة الأساسية للفريق ولكن بشرط إخراج لاعب أجنبي آخر من الأسماء الخمسة السابق ذكرها، ومن ثم إضافته في القائمة الإفريقية.