خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب كاف لتأجيل الإياب بين الزمالك وإليكت.. وترحيب تشادي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 23:38

كتب : محمد عبد العظيم أحمد الخولي

الزمالك أمام إليكت سبورت - دوري أبطال إفريقيا

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك وإليكت التشادي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري طلب من كاف تأجيل المباراة حتى 30 سبتمبر الجاري بعد التوقف الدولي بدلا من يوم 25.

أخبار متعلقة
بورفؤاد يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي بتواجد خماسي الزمالك.. 27 لاعبا في قائمة مصر النهائية لمعسكر سبتمبر الزمالك يحقق الفوز رقم 100 في دوري أبطال إفريقيا

وتغلب الزمالك على إليكت التشادي بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت في الكاميرون.

وخاطب الاتحاد المصري نظيره كاف من أجل تأجيل المباراة بسبب التوقف الدولي.

وعلم FilGoal.com أن النادي التشادي رحب بطلب تأجيل المباراة إلى ما بعد التوقف الدولي.

إذ كان من المتوقع غياب ثمانية لاعبين من إليكت في مباراة الإياب بسبب التوقف الدولي بينهم خمسة مع منتخب تشاد وثلاثة محترفين.

وكان من المقرر غياب الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الجزيري عن مواجهة الإياب بسبب المشاركة مع منتخب تونس.

يأتي ذلك بالإضافة إلى خماسي المستدعى لقائمة منتخب مصر وهم محمد صبحي وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري في مباراتين وديتين.

وضمن فلامبو البوروندي التأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفائز من مواجهة الزمالك وإليكت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

دوري أبطال إفريقيا إليكت الزمالك
نرشح لكم
مصدر في اتحاد الكرة يوضح اللغط بخصوص تواجد 6 أجانب في قائمة بيراميدز الإفريقية مران الأهلي - كولر يتابع مباراة المنستيري.. وتدريبات منفردة للحراس منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي الزمالك يحقق الفوز رقم 100 في دوري أبطال إفريقيا مؤتمر فيريرا: سنحاول تقديم أداء أفضل في العودة ضد إليكت.. وهذا ما طلبته بين الشوطين بثنائية شيكابالا وزيزو.. الزمالك يضع قدما ونصف في دور الـ32 للأبطال بالفوز على إليكت سبورت منافس الأهلي - تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأحمر بعد التغلب على الجيش الرواندي بثلاثية انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض
أخر الأخبار
رودريجو: ريال مدريد رد على كل شيء في الملعب.. واستبدال بنزيمة مستحيل 3 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر في اتحاد الكرة يوضح اللغط بخصوص تواجد 6 أجانب في قائمة بيراميدز الإفريقية 26 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يخاطب كاف لتأجيل الإياب بين الزمالك وإليكت.. وترحيب تشادي 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - كولر يتابع مباراة المنستيري.. وتدريبات منفردة للحراس 41 دقيقة | الكرة المصرية
ارقص وفٌز.. ريال مدريد يحسم الدربي بثنائية لاتينية ساعة | الكرة الأوروبية
العارضة تعاند والسلسلة تنكسر.. نابولي يسقط ميلان وينقض على الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الرابع في آخر ست نسخ.. إسبانيا تتوج بلقب أوروبا على حساب فرنسا ساعة | كرة سلة
من يمكنه إيقاف ميسي ونيمار؟ باريس ينتصر على ليون ويعزز صدارته للدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك 4 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي