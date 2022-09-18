ارقص وفٌز.. ريال مدريد يحسم الدربي بثنائية لاتينية

حسم ريال مدريد دربي الدوري الإسباني بالفوز على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو.

سجل البرازيلي رودريجو هدف ريال مدريد الأول، قبل أن يضيف الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني، ولم يشفع هدف ماريو هيرموسو لأتليتكو مدريد في الخروج حتى ولو بنقطة.

وشهد اللقاء رقصة فينيسيوس جونيور مع مواطنه رودريجو احتفالا بالهدف الأول، والتي كانت قد أثارت جدلا واسعا في إسبانيا قبل لقاء الدربي والتي وصلت لاتهامات بالعنصرية ضد اللاعب البرازيلي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 10 نقاط في المركز السابع.

توتر الأجواء مبكرا

بدأ اللقاء كما كان متوقعا بأجواء متوترة من الجانبين على خلفية تصريحات ما قبل المباراة بشأن احتفال فينيسيوس جونيور بالأهداف عن طريق الرقص.

وشهدت الدقيقة الرابعة شجارا بين اللاعبين بسبب تدخل من كوكي على فيدي فالفيردي.

وباغت فيليبي دفاعات ريال مدريد برأسية في الدقيقة السادسة ولكن أعلى العارضة بقليل.

ضغط من أصحاب الأرض

استغل أتليتكو مدريد حماس جماهير ملعب الميتروبوليتانو وواصل من ضغطه في الربع ساعة الأولى بحثا عن التقدم.

وأهدر كاراسكو فرصة تسجيل هدفا محققا في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من الجانب الأيمن ولكن حولها داني كارباخال إلى ركنية.

وأخطأ تيبو كورتوا في تقدير الركلة الركنية وسددها جواو فيليكس قوية في الدقيقة 12 ولكن اصطدمت بجسد توني كروس.

رقص السامبا

وحانت اللحظة المنتظرة بتسجيل ريال مدريد هدفه الأول في الدقيقة 18 عن طريق رودريجو ليرقص مع مواطنه فينيسيوس جونيور رقصته الشهير.

واستغل رودريجو بينية رائعة من تشاوميني ليحولها داخل الشباك على يمين يان أوبلاك.

وحاول أتليتكو مدريد إدراك التعادل سريعا عن طريق تسديدة رائعة من جريزمان في الدقيقة 25 ولكن تألق أمام كورتوا.

ومنح لوكا مودريتش تمريرة سحرية لفينيسيوس في الدقيقة 36 ليركض البرازيلي نحو مرمى أتليتكو مدريد وترتطم الكرة في القائم الأيمن لأوبلاك.

ولكن ارتدت الكرة من قائم أوبلاك إلى فالفيردي الذي لم يتوان بتسديدها داخل الشباك مسجلا ثاني أهداف ريال مدريد.

هدوء نسبي

هدأ اللقاء في العشر دقائق الأخيرة مع تقدم ريال مدريد بهدفين، وحاول لاعبو الملكي في الاحتفاظ بالكرة أطولة فترة ممكنة.

وباغت كاراسكو دفاعات ريال مدريد بتسديدة قوية في الدقيقة 40 ولكن تصدى لها كورتوا بنجاح.

تراجع

بدأ الشوط الثاني بتحفظ من فريق ريال مدريد وتراجع لاعبيه مع الحفاظ على سير اللقاء وتقدم الملكي.

سيطر لاعبو أتليتكو مدريد الكرة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى كورتوا.

تبديلات للتدعيم

دفع دييجو سيميوني بالثنائي الفارو موراتا وماتيوس كونيا بدلا من رودريجو دي باول وجواو فيليكس في الدقيقة 62 لتدعيم الهجوم.

وأضاف سيميوني تبديلين آخرين في الدقيقة 72 بنزول ماريو هيرموسو وأنخل كوريا بدلا من يانيك كاراسكو وكوكي.

بينما دفع أنشيلوتي بأولى تبديلاته بنزول أنتونيو روديجير بدلا من فيرلاند ميندي.

هدف يشعل اللقاء

وصلت المباراة إلى الدقيقة 80 ولم يشهد الشوط الثاني أي تسديدة على المرميين.

تحكم ريال مدريد في مجريات اللقاء وسط محاولات دون خطورة من أتليتكو مدريد لتقليص الفارق.

واستغل أتليتكو مدريد ركلة ركنية في الدقيقة 83 نفذها جريزمان وبخطأ مشترك بين كورتوا ودفاع ريال مدريد ارتطمت الكرة في كتف هيرموسو ليسجل هدف تقليص الفارق.

اشتعال اللقاء

توترت الأجواء في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد هدف أتليتكو مدريد في ظل بحث أصحاب الأرض عن التعادل.

وتحصل كارباخال على بطاقة صفراء في الدقيقة 89 بسبب تدخل قوي قبل أن يتحصل هيرموسو صاحب الهدف على بطاقة أخرى بسبب الشجار مع مدافع ريال مدريد.

وفي ركلة ركنية جديدة لأتليتكو مدريد تحصل هيرموسو على بطاقة صفراء ثانية وطرد في الدقيقة 91 بسبب اعتراض داني سيبايوس.

أرقام من المباراة

حقق ريال مدريد فوزه الأول على أتليتكو مدريد على ملعب ميتروبوليتانو منذ فبراير 2019.

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز في الدربي على أتليتكو مدريد بآخر ثلاثة لقاءات أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو بواقع تعادلين وخسارة.

كما حقق فالفيردي رقما مميزا مع ريال مدريد إذ ساهم في سبعة أهداف بآخر عشر مباريات أقيمت.

وسجل فالفيردي أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في آخر 10 مباريات خاضها مع ريال مدريد.

وكان فالفيردي قد حقق نفس الفرق في 95 مباراة لعبها من قبل مع ريال مدريد.