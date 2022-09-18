منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

فلامبو البوروندي

أقصى فلامبو البوروندي نظيره الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد اللقاء احتساب ثلاث ركلات جزاء لصالح الاتحاد الليبي سجل منهم هدفين بينما أضاع واحدة.

ويواجه فلامبو البوروندي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد إليكت التشادي في دور الـ32.

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ويأتي ذلك رغم خسارة فلامبو في مباراة الإياب التي أقيمت بليبيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الفريق البوروندي قد فاز في ملعبه بهدف دون مقابل ليصعد بأفضلية التسجيل خارج الأرض في حال التعادل.

أما الزمالك فحقق الفوز بهدفين دون مقابل خارج ملعبه أمام إليكت تشادي في مباراة الذهاب.

وبدأ الاتحاد الليبي لقاء الإياب بحثا عن التعادل بعد تأخره في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

وافتتح الاتحاد الليبي التسجيل مبكرا بهدف أول من ركلة جزاء.

ونجح فلامبو البوروندي في إدراك التعادل سريعا على يسار حارس مرمى الاتحاد الليبي ليعقد المباراة.

وفي الشوط الثاني كثف الفريق الليبي من هجماته بحثا عن الهدف الثاني إذ احتاج الاتحاد لهدفين من أجل حجز بطاقة التأهل.

وأضاع الاتحاد الليبي ركلة جزاء جديدة تم احتسابها في اللقاء بسبب لمسة يد.

وواصل الفريق الليبي هجماته، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 65.

وفشل الاتحاد الليبي في تسجيل هدف ثالث يؤهله وسط تماسك دفاعي من فلامبو البوروندي.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

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