دي زيربي يخلف بوتر في تدريب برايتون

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

روبيرتو دي زيربي

أعلن نادي برايتون عن توصله لاتفاق مع المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي لتدريب الفريق.

وسيمتد عقد المدرب ابن الـ43 عاما لمدة أربع سنوات.

,قال رئيس مجلس الإدارة توني بلوم في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد للغاية لموافقة روبرتو على أن يصبح مدربنا الجديد. تلعب فرق روبرتو كرة قدم مثيرة وشجاعة وأنا واثق من أن أسلوبه ونهجه التكتيكي سوف يتناسبان بشكل رائع مع فريقنا الحالي".

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ومن جانبه، قال المدير الرياضي ديفيد وير: "لقد أظهر روبرتو قدرته التي لا شك فيها من خلال عمله في إيطاليا وأوكرانيا وما حققه في ساسولو يبرز بالتأكيد".

وأضاف "في فترته القصيرة مع شاختار تمتع بكثير من النجاح حيث قاد النادي إلى النجاح في الكأس وتصدر الدوري الأوكراني قبل أن أدت الحرب إلى توقف مفاجئ".

وأتم "يسعدنا الترحيب بروبرتو ونتطلع إلى تقديمه إلى فريقنا بالإضافة إلى تقديم كل الدعم الذي يحتاجه لتقديم فلسفته في التدريب ومساعدة اللاعبين على مواصلة بدايتهم الرائعة للموسم".

دي زيربي برز مع ساسولو الذي أشرف على تدريبه من 2018 حتى 2021 قبل أن يتحول إلى شاختار دونستيك الأوكراني من مايو 2021 حتى توقف الدوري بسبب الحرب.

فاز دي زيربي في 43 مباراة مع ساسولو وتعادل في 36 وتلقى 41 هزيمة، سجل 195 هدفا واستقبل 187.

وسيخلف دي زيربي جراهان بوتر الذي تولى تدريب برايتون منذ عام 2019 قادما من سوانسي سيتي قبل أن يرحل إلى تشيلسي 8 سبتمبر الحالي.

وقاد المدرب البالغ من العمر الـ47 عاما برايتون في 134 مباراة، وحقق الفوز في 43 مباراة وخسارة في 48.

ونجح برايتون تحت قيادة بوتر في تسجيل 161 هدفا خلال 134 مباراة بجميع المسابقات.

برايتون روبيرتو دي زيربي الدوري الإنجليزي
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